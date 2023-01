Επιστροφή Αντετοκούνμπο με σούπερ εμφάνιση

Giannis is back! Ο Έλληνας σούπερ σταρ μετά από αποχή δύο εβδομάδων λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, πάτησε και πάλι στα παρκέ του NBA και ήταν απολαυστικός στη νίκη των Μπακς επί των Πίστονς με 150-130.

Ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με double-double, έχοντας 29 πόντους, 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 8/15 σουτ και 11/17 βολές σε 26 λεπτά συμμετοχής και ενώ έκανε συντήρηση στο φινάλε του αγώνα, παραμένοντας στον πάγκο, καθώς όλα είχαν κριθεί υπέρ της ομάδας του.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Greek Freak μίλησε για τον τρόπο που αντιμετώπισε την απουσία του αλλά και την δουλειά που έκανε όλο αυτό το διάστημα.

Χαρακτηριστικά, ανέφερε:

«Δεν ένιωσα ότι έλειψα σε πέντε ματς, αλλά ότι δούλεψα πολύ περισσότερο. Όταν είσαι ενεργός παίζεις στο παιχνίδι και μετά ετοιμάζεσαι για το επόμενο. Όμως όταν δεν παίζεις, πρέπει να πας να κάνεις προπόνηση, την επόμενη ημέρα όταν η ομάδα έχει ρεπό εσύ πρέπει να πας και να δουλέψεις, να κάνεις θεραπεία, ασκήσεις στην πισίνα, να τρέξεις, να ξυπνήσεις νωρίς μετά, να παίξεις one on one, να κάνεις βάρη. Η δουλειά που γίνεται είναι περισσότερη. Όμως είναι καλό να δουλεύεις και να προσέχεις το σώμα σου ώστε να επιστρέψεις μετά υγιής. Ήθελα να είμαι ανταγωνιστικός, μπήκαν τα σουτ και ένιωσα πολύ καλά. Δεν είχα αγωνιστεί για περισσότερες από 10 ημέρες και απλά ένιωθα πολύ καλά».