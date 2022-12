Ο Μαραντόνα είχε δώσει την απάντηση στο αιώνιο δίλημμα του ποδοσφαίρου

Το μεγαλύτερο δίλημμα του ποδοσφαίρου ”Πελέ ή Μαραντόνα” απασχολούσε για πάρα πολλά χρόνια, καθώς αμφότεροι είχαν κάνει απίθανα πράγματα στη καριέρα τους και κυρίως στα Παγκόσμια Κύπελλα και λογίζονταν ως οι κορυφαίοι όλων των εποχών.

Πλέον και οι δύο βρίσκονται στη γειτονιά των αγγέλων, με τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα να έχει δώσει την απάντηση στο ερώτημα, ψηφίζοντας τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή.

Look at the respect Diego had for Pélé.

Always compared, but they always loved and respected each other immensely. Despite Maradona’s unbelievable personality, he was always so humble when talking about /around Pélé. pic.twitter.com/RguIZaC59b

