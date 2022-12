BCL: Απίθανη νίκη από το -25 για την ΑΕΚ

Με ολική επαναφορά στο δεύτερο μισό του αγώνα, η ΑΕΚ νίκησε με 80-72 στα Άνω Λιόσια την Καρσίγιακα για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του BCL και τερμάτισε δεύτερη στον όμιλό της.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι θα μπει στο τουρνουά Play In με πλεονέκτημα έδρας και θα αντιμετωπίσει σε σειρά Best of 3 την τουρκική Τόφας, που έχει προπονητή τον Δημήτρη Πρίφτη.

Η Ένωση στο πρώτο μέρος δεν κατάφερε να μπει στο πνεύμα και στο ρυθμό του αγώνα, αλλά στην επανάληψη η εικόνα άλλαξε εντελώς. Οι γηπεδούχοι κάλυψαν τη διψήφια διαφορά με την οποία έχαναν και τελικά νίκησαν, αν ακόμη και με ήττα θα προκρίνονταν ως τρίτοι, αφού η Βόννη νίκησε τη Ρέτζιο Εμίλια.

Η Καρσίγιακα προηγήθηκε με 20-9 στο πρώτο δεκάλεπτο κι έφτασε τη διαφορά στο +25 (!) μόλις στο 15ο λεπτό (10-35), για να κλείσει τελικά το ημίχρονο στο 24-40.

Με ηγήτορες Μίτσελ και Στρέλνιεκς η ΑΕΚ συνέχισε να κατεβάζει τη διαφορά μετά το 25΄ φτάνοντας στο -5 (50-56) στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Με επιμέρους σκορ 10-3 στο πρώτο τρίλεπτο του τέταρτου δεκάλεπτου προηγήθηκε 60-59, για να φτάσει με τους Στρέλνιεκς, Γουίλιαμς στο 74-67 (37΄) βάζοντας το νερό στο αυλάκι για το τελικό 80-72.