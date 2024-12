Στο Κατάρ ο Α/ΓΕΑ – Η πτήση με F-15 και η αναβάθμιση της συνεργασίας των Πολεμικών Αεροποριών

Η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας – Κατάρ, επισφραγίστηκε και με την επίσκεψη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτεραρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη στο Κατάρ.

Η επίσκεψη έλαβε χώρα από την Τετάρτη 27/11 έως την Πέμπτη 28/11, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης του ομολόγου του, Major General Mohammed bin Abdullah Al-Dosari.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης των διμερών σχέσεων, σύμφωνα με πληροφορίες τη «Ν», η Πολεμική Αεροπορία έχει προσκαλέσει το Κατάρ να συμμετάσχει στην άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ 2025» της ΠΑ που θα διεξαχθεί από τις 30/3 μέχρι και τις 10/4.

Επιπροσθέτως, ο Α/ΓΕΑ συμμετείχε με τον ομόλογό του, σε πτήση σχηματισμού αεροσκαφών F-15, σε συνεργασία με Rafale και Typhoon.

Η ατζέντα

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αρχηγός ΓΕΑ επισκέφθηκε το Αρχηγείο της Πολεμικής Αεροπορίας του Κατάρ, όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του και παρακολούθησε ενημέρωση για την οργάνωση, την αποστολή και το έργο της Πολεμικής Αεροπορίας του Κατάρ.

Στη συνέχεια, οι δύο Αρχηγοί συζήτησαν θέματα που αφορούν στην αναβάθμιση της συνεργασίας των Πολεμικών Αεροποριών των δύο χωρών, τόσο στον επιχειρησιακό όσο και στον εκπαιδευτικό τομέα και θέματα που αφορούν στην αμυντική τους συνεργασία.

Έπειτα, συναντήθηκε με τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων του Κατάρ, Lieutenant General Jassim Mohammed Ahmed Al Mannai, όπου συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, ο Αρχηγός μετέβη στην Αεροπορική Βάση Dukhan και επισκέφθηκε τη Σμηναρχία αεροσκαφών Rafale, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στις προοπτικές επέκτασης και αναβάθμισης της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Air Operation Centre Upgrade (AOC-U) που εδρεύει εντός της Μονάδας και ενημερώθηκε για την αποστολή, το έργο και τις αυξημένες δυνατότητες του στον τομέα ελέγχου και διοίκησης των επιχειρήσεων.

Κατόπιν μετέβη στην Αεροπορική Βάση Al Udeid, όπου επισκέφθηκε το Κέντρο Εκπαίδευσης Φυσιολογίας Πτήσεων για τα πληρώματα αέρος, καθώς και την Σμηναρχία αεροσκαφών F-15 όπου συμμετείχε με τον ομόλογό του, σε πτήση σχηματισμού αεροσκαφών F-15, σε συνεργασία με Rafale και Typhoon.

Βίντεο από την πτήση του Α/ΓΕΑ

Τέλος οι δραστηριότητες του Αρχηγού ΓΕΑ, ολοκληρώθηκαν με την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του Al-Zaeem Mohammed bin Abdullah Al-Attiyah Air College, όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής του, Major General Salem bin Abdullah Al Dosari, περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του και ενημερώθηκε για τα θέματα εκπαίδευσης.

Επίσης συναντήθηκε με τον Πρέσβη της Ελλάδας στη Ντόχα, κ. Ιωάννη Ιωαννίδη, όπου συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Στο Κατάρ ο Α/ΓΕΕΘΑ

Της επίσκεψης του Α/ΓΕΑ στο Κατάρ προηγήθηκε αυτή του Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του, Chief of Staff of the Qatari Armed Forces Lieutenant General (Pilot) Salem bin Hamad Al Aqeel Al Nabit.

Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2024 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ μετέβη στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κατάρ όπου τον υποδέχτηκε ο Έλληνας Πρέσβης κ. Ιωάννης Ιωαννίδης.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Πρέσβη για τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, ενώ συναντήθηκε επίσης και με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Καττάρων κ.κ. Μακάριο, με τον οποίο είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στο ποιμαντικό έργο της Αρχιεπισκοπής.

Σχέσεις Ελλάδας – Κατάρ – Υπεγράφη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας

Πάντως, την ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας – Κατάρ επισφράγισε και η επίσκεψη του εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ Μπιν Χαμάν Αλ Θανί στην Αθήνα (τον Μάϊο) μόλις μερικούς μήνες μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ντόχα.

Στο περιθώριο της επίσκεψης -σε στρατιωτικό επίπεδο- υπεγράφει η συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας – Κατάρ, η οποία αναμένεται να διευκολύνει μελλοντικά κοινές ασκήσεις αλλά και συνεργασίες στον αμυντικό τομέα.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο Χ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι υπέγραψε «τη Συμφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας και του Υπουργείου Άμυνας του Κατάρ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Εμίρη του Κατάρ Σεΐχη Tamim Bin Hamad Al Thani, στην Αθήνα».

Ωστόσο εκκρεμεί η κύρωσή της από τη Βουλή.

Επιπλέον κατά την επίσκεψη του Σεΐχη Ταμίμ Μπιν Χαμάν Αλ Θανί στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία σηματοδότησε την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε μια σειρά τομείς, με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και των επενδύσεων.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Καταριανός πρέσβης στη ν Ελλάδα, Άλι Αλ Μανσούρι, μετά το πέρας της συνάντησης: «η επίσκεψη του Σεΐχη Ταμίμ Μπιν Χαμάν Αλ Θανί είναι υψίστης σημασίας» και διαμήνυσε πως θα αποτελέσει δίαυλο για σύσφιξη των διμερών σχέσεων των δύο χωρών σε διάφορους τομείς, κυρίως στον οικονομικό και επενδυτικό, με έμφαση στην ενέργεια, στον τουρισμό, στη γεωργία.

Παράλληλα, εξέφρασε το «ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον» του Κράτους του Κατάρ για επενδύσεις στην Ελλάδα.