Άργανα: Μια πόλη που έμεινε στη μνήμη για τα μεταλλεία της αλλά και ως τόπος εξορίας και θανάτου

Πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η παραπάνω φωτογραφία και μας κέντρισε το ενδιαφέρον.

Στη δίγλωσση λεζάντα διαβάζουμε: «Εξόριστοι Πόντιοι μπροστά σε στοά μεταλλείου στα Άργανα (1921) / Exiled Pontians in front of mine gallery in Argana (1921)». Κάτω από την ανάρτηση του Γάλλου Philippe Brier (στη σελίδα Trabzondan Esintiler) προστέθηκαν διάφορα σχόλια, εκ των οποίων κάποια αφορούν την ορθότητα του τοπωνυμίου και άλλα τι κατασκεύαζαν οι εικονιζόμενοι.

