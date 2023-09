Η Τζάκι Κένεντι και οι γυμνές φωτογραφίες της στον Σκορπιό

Το 1973, το περιοδικό Screw δημοσίευσε φωτογραφίες της πρώην πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών Τζάκι Κένεντι, να κάνει ηλιοθεραπεία γυμνή στο ελληνικό νησί του Σκορπιού.

«Μερικές φορές πρέπει να γδυθώ για να φορέσω το μαγιό μου. Η γυναίκα μου κάνει το ίδιο», σχολίασε απτόητος Αριστοτέλης Ωνάσης όταν οι δημοσιογράφοι του έδειξαν ένα αντίτυπο του ιταλικού περιοδικού Playmen τον Δεκέμβριο του 1972. Σε εκείνο το τεύχος, η σύζυγός του, Ζακλίν Κένεντι Ωνάση, χήρα του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, εμφανιζόταν εντελώς γυμνή, κατά τις καλοκαιρινές της διακοπές στο ιδιωτικό νησί του Σκορπιού. Ο Έλληνας μεγιστάνας δεν φάνηκε να ξαφνιάζεται ή να εξοργίζεται με τις μη εξουσιοδοτημένες εικόνες της 43χρονης τότε Τζάκι, όπως την είχε φέρει στον κόσμο ο Θεός: να κάνει ηλιοθεραπεία χωρίς μπικίνι.

Η αντίδραση των Αμερικανών

Η αντίδραση των Αμερικανών δεν ήταν η ίδια. Πειρατικά αντίγραφα των Playmen εμφανίστηκαν στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον. Οι φωτογραφίες της Τζάκι προκάλεσαν σάλο και οργή στην κοινή γνώμη και μικρό σεισμό στους υψηλούς πολιτικούς κύκλους. Λίγους μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 1973, το περιοδικό Screwδημοσίευσε τις εικόνες στην Αμερική. «Η Τζάκι Κένεντι γυμνή!» ήταν ο τίτλος του εξωφύλλου που επέλεξε ο Αλ Γκόλντσταϊν, ιδιοκτήτης και εκδότης του πορνογραφικού φυλλαδίου. Μέσα υπήρχε μια φωτογραφία με τίτλο “Jackie Kennedy’s Billion-Dollar Bush” (ο θάμνος των δισεκατομμυρίων δολαρίων,), ένα υποτιμητικό και μισογυνιστικό παιχνίδι με λέξεις που αναφερόταν στην ηβική χώρα της πρώην πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών και τεράστια περιουσία του συζύγου της, που τότε υπολογίζονταν σε 1.000 εκατομμύρια δολάρια.

Η πρώην πρώτη κυρία δεν ήταν ένα οποιοδήποτε διάσημο πρόσωπο. Ήταν η «χήρα της Αμερικής », η πιο πολυφωτογραφημένη γυναίκα στη χώρα, το ιερό δισκοπότηρο των παπαράτσι. Ο Γκολντστάιν πούλησε 144.000 αντίτυπα του Screw την πρώτη εβδομάδα και περισσότερα από μισό εκατομμύριο τις επόμενες εβδομάδες. Ήταν το πιο επιτυχημένο τεύχος στην ιστορία της έκδοσης, η οποία έκλεισε το 2003 στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και αδυνατώντας να πληρώσει μισθούς στους υπαλλήλους της. Ήταν επίσης μια πρώτη και αρχική περίπτωση εκδικητικής πορνογραφίας, μια πρακτική σεξουαλικής παρενόχλησης που συνίσταται στη διάδοση προσωπικών εικόνων χωρίς τη συγκατάθεση του ατόμου που εμπλέκεται σε αυτές.

Εμπλέκουν τον Ωνάση

Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Κρίστοφερ Άντερσεν, πρώην εκδότη του περιοδικού People , ο Αριστοτέλης Ωνάσης βρισκόταν πίσω από τη δημοσίευση των φωτογραφιών με σκοπό να βλάψει τη σύζυγό του. Στο βιβλίο του «The Good Son: JFK Jr. and the Mother He Loved», ο Άντερσεν αφηγείται ότι ο εφοπλιστής εκφόβιζε τη γυναίκα του, την κοροόιδευε και χρησιμοποίησε τις επαφές του στον Τύπο για να την ταπεινώσει δημόσια.

Ο Άντερσεν ισχυρίζεται ότι ο Έλληνας μεγιστάνας , κουρασμένος να τον περιφρονεί, ενορχήστρωσε την επέμβαση παρέχοντας σε 10 φωτογράφους λεπτομερείς χάρτες και χρονοδιαγράμματα για το πότε θα βρισκόταν η Τζάκι στην παραλία του Σκορπιού.

Αυτό θα εξηγούσε πώς ο φωτογράφος Σετίμιο Γκαριτάνο κατάφερε να παρακάμψει την ασφάλεια στο νησί και να βρεθεί στο σημείο, την ακριβή ώρα και μέρα, για να πιάσει την Τζάκι να ξεκουράζεται, να διαβάζει, να κοιμάται, να κάνει γιόγκα, να κολυμπάει, να καπνίζει και να κάνει ηλιοθεραπεία. «Ήξερε ότι φωτογραφιζόταν στον Σκορπιό. Γιατί ήθελε να δείξει τον εαυτό της; «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα συμβεί», δήλωσαν οι Ιταλοί παπαράτσι χρόνια αργότερα. Ο φωτορεπόρτερ αναγνώρισε δημόσια ότι υπάλληλος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, της αεροπορικής εταιρείας του Ωνάση, ήταν αυτός που τον ενημέρωσε για την παραμονή του Κένεντι στο νησί και ότι ένας εργαζόμενος του Σκορπιού του αποκάλυψε ότι της κυρίας άρεσε να λιάζεται χωρίς ρούχα.

Ο Γκαριτάνο δεν επιβεβαίωσε ποτέ αν ήταν ο ίδιος ο Ωνάσης που βρισκόταν πίσω από τη διαρροή, αλλά παραδέχτηκε ότι ο Αλέξανδρος Ωνάσης, ο γιος του εφοπλιστή, γνώριζε την ύπαρξη του φωτογραφικού υλικού. «Του ανέφερα ότι υπήρχαν μερικές γυμνές φωτογραφίες της Τζάκι. Μου είπε: «Θέλω να δημοσιευτούν!». Δεν του άρεσε η Τζάκι, ούτε και στην αδερφή του Χριστίνα. Μου εξήγησε ότι αν δημοσιεύονταν, ο Άρι θα ήταν έξαλλος και ελπίζω να ξεφορτωθεί τη νέα του γυναίκα».

Η φωτογραφιση σπίλωσε την ιδιωτική ζωή της Τζάκι, η οποία δεν είχε δώσει τη συγκατάθεσή της. Αλλά δεν ήταν το μόνο θύμα σε αυτή την περίπτωση κακοποίησης. Τα παιδιά τους, η 15χρονη τότε Καρολίνα και ο 12χρονος Τζον δέχθηκαν bullying στο σχολείο εξαιτίας των φωτογραφιών. Λίγο μετά τη δημοσίευσή του, ο Άρης Ωνάσης άρχισε να σχεδιάζει το διαζύγιό του, αλλά το σκάνδαλο συνέπεσε με τον τραγικό θάνατο του γιου του Αλέξανδρου, σε αεροπορικό δυστύχημα τον Ιανουάριο του 1973. Ο μεγιστάνας έπεσε σε κατάθλιψη και, σύμφωνα με δημοσιεύματα,κατηγόρησε τη γυναίκα του για το περιστατικό. Οι χρονικογράφοι της κοινωνίας δημοσίευσαν ότι ήταν δεισιδαίμονας και ότι πίστευε ότι είχε φέρει μαζί της «την τραγωδία του βασιλείου του Κάμελοτ».

Η «επένδυση» του Φλιντ

Ο Λάρι Φλίντ , ιδρυτής του πορνογραφικού περιοδικού Hustler, αναδημοσίευσε τις απαγορευμένες φωτογραφίες της Τζάκι το 1975. «Έκανα την πιο έξυπνη επένδυση της ζωής μου αγοράζοντας τα γυμνά της Τζάκι Ωνάση που δημοσίευσα στο τεύχος Αυγούστου του ’75. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Αν ο φωτογράφος μου είχε ζητήσει ένα εκατομμύριο δολάρια, θα τον είχα πληρώσει», έγραψε στην αυτοβιογραφία του, «Sex, Lies and Politics».

Ο Ωνάσης πέθανε το 1975, χωρίς να υπογράψει το διαζύγιό του με την πρώην πρώτη κυρία. Της άφησε μια περιουσία 26 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά τον θάνατο του εφοπλιστή, η Τζάκι εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας: «Ο Αριστοτέλης με έσωσε σε μια εποχή που η ζωή μου ήταν τυλιγμένη σε σκιές… Ζήσαμε πολλές όμορφες εμπειρίες μαζί… για τις οποίες θα είμαι αιώνια ευγνώμων».

Χήρα για δεύτερη φορά, η Τζάκι άρχισε να εργάζεται ως συντάκτρια, δημοσιεύοντας αυτοβιογραφίες διασημοτήτων. Ξεκίνησε επίσης ένα ειδύλλιο με τον Μορίς Τέμπελσμαν, έμπορο διαμαντιών και χρηματοδότης που ανέλαβε τη διαχείριση της περιουσίας της και τετραπλασίασε τα 26 εκατομμύρια που είχε κληρονομήσει η Κένεντι από τον Ωνάση.

Η Τζάκι παρέμεινε το ιερό δισκοπότηρο των παπαράτσι μέχρι τον θάνατό της το 1994.

Πηγή El Pais