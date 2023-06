Σεισμός τώρα 4,2 Ρίχτερ στις Κυκλάδες

Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις Κυκλάδες, σε υποθαλάσσιο χώρο ανάμεσα σε Σαντορίνη, Ίο, Αμοργό και Ανάφη, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο για δόνηση 4,1 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 23 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού και 30 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Οίας.

Στο εστιακό βάθος της δόνησης, η οποία σημειώθηκε στις 10:49 το πρωί της Παρασκευής, εκτιμάται στα 17 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση έγινε αισθητή στη Σαντορίνη και άλλα νησιά των Κυκλάδων, αλλά και σε περιοχές της Κρήτης.

#Earthquake (#σεισμός) M4.2 occurred 24 km SW of #Kamárion (#Greece) 3 min ago (local time 10:49:48). More info at:

https://t.co/bKBgMenA4F

https://t.co/WD5L07VZ90

https://t.co/o27a9yXTq1 pic.twitter.com/IwQVxW5z2j

— EMSC (@LastQuake) June 30, 2023