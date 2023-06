SNF Nostos – Ανδρέας Δρακόπουλος (ΙΣΝ): Αποστολή μας η ενίσχυση της Ψυχικής Υγείας

Νέα νοσοκομεία, προγράμματα πρόληψης για την αντιμετώπιση του τραύματος, εκπαίδευση των νοσηλευτών, ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, έργα προμήθειας εξοπλισμού, αεροσκαφών για την ενίσχυση των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ ακόμη και στήριξη σε τέχνες είναι μερικά από τα σοβαρά θέματα που μπορούν να έχουν σημαντική θεραπευτική επίδραση στη διάθεση και την ψυχική υγεία των ανθρώπων τα οποία έθιξε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) Ανδρέας Δρακόπουλος, κατά την ομιλία του στο συνέδριο SNF Nostos Conference του ΙΣΝ.

Το συνέδριο διεξάγεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα Επίσημη με καλεσμένους σημαντικούς ομιλητές όπως ο ιατρός επανδρωμένων διαστημικών αποστολών στο Ινστιτούτο Διαστημικής Ιατρικής και Φυσιολογίας (MEDES) Αδριανός Γολέμης, η νευροβιολόγος και αναπληρώτρια καθηγήτρια έρευνας του Hunter College του City University of New York Κωνσταντίνα Θεοφανοπούλου, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα, ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Τάσος Μπακασέτας, η συνιδρύτρια του Bring Change to Mind Glenn Close, η ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του The Goldie Hawn Foundation I MindUP Goldie Hawn, ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού Garry Kasparov, το πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και συνιδρυτής του The Kennedy Forum Patrick J. Kennedy, η ιδρύτρια του Undenaiable Sisterhood και του Song Healing Trauma Naia Kete, ο παιδοψυχίατρος και ιδρυτικός πρόεδρος του Child Mind Institute Harold S. Koplewicz, η ιδρύτρια του Prajwala Sunitha Krishnan, ο ψυχίατρος του Columbia University Sander Markx, η καθηγήτρια ψυχιατρικής και πρύτανης του University of Ibadan στη Νιγηρία Olayinka Omigbodun, η κλινική αναπληρώτρια καθηγήτρια Νομικής του Yale University Marisol Orihuela, η αναπληρώτρια δικαστής του Εφετείου της Νέας Υόρκης Madeline Singas, η διευθύντρια των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στη Συνέλευση των Κανονικών Ορθόδοξων Επισκόπων των ΗΠΑ Sangeetha Thomas, η πρόεδρος του Shuchona Foundation και μέλος της επιτροπής του Chatham House για την Παγκόσμια Υγεία Saima Wazed, ο διευθυντής του HKJC Centre for Suicide Research and Prevention Paul Yip κ.α..

Πυρήνας όλων η Ψυχική Υγεία

Ο κ. Δρακόπουλος εστίασε στην Ψυχική Υγεία λέγοντας ότι η πανδημία COVID-19 έχει τελειώσει, ωστόσο εξακολουθούμε να ακούμε πολλές περιπτώσεις long COVID-19 αλλά παρόλα αυτά είναι άγνωστο ουσιαστικά πόσο θα μας επηρεάζει σε επίπεδο σωματικής υγείας. «Πιστεύω πως θα αποδειχθεί ότι θα συνεχίσει να έχει αντίκτυπο στην ψυχική υγεία μας τα επόμενα χρόνια. Οι δύο πιο κοινοί τρόποι για την προστασία μας απέναντι στην COVID-19 ήταν αφενός η μάσκα -η οποία κάλυπτε τη μύτη και το στόμα μας, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο το σώμα μας είναι φτιαγμένο να αναπνέει- και η αποφυγή επαφής με άλλους ανθρώπους, με αντίκτυπο στον ίδιο τον πυρήνα της ανθρώπινης φύσης μας» ανέφερε. Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι υπάρχει και ένα πλήθος διαταραχών που έχει προκαλέσει η CΟVID-19 σε τόσο πολλούς άλλους τομείς, στη ζωή μας, στην ταυτότητά μας και αλλού όμως έχει προκύψει και κάτι θετικό από την πανδημία, καθώς όπως φαίνεται έχουμε καταπολεμήσει το στίγμα Ψυχικής Υγείας.

«Όπως όλοι γνωρίζουμε, για να λύσει κανείς ένα πρόβλημα πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση του προβλήματός του. Και εδώ είμαστε. Μπορούμε επιτέλους να μιλήσουμε για την Ψυχική Υγεία και να συνεργαστούμε -άνθρωποι από διαφορετικούς κλάδους- για να βρούμε λύσεις. Από την άλλη, πρέπει να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με σεβασμό και πλήρη επίγνωση ότι βρισκόμαστε μόνο στην αρχή. Έχουμε πολύ έργο μπροστά μας, εάν θέλουμε να προχωρήσουμε σε βελτιωτικές κινήσεις σε όλους τους τομείς και να “απελευθερώσουμε” ζωές» σημείωσε ο κ. Δρακόπουλος.

Αναφέρθηκε επίσης, στους οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται το ίδρυμα, όπως η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων στην Ελλάδα, το Stavros Niarchos Foundation (SNF) Global Center for Child and Adolescent Mental Health στο Child Mind Institute στη Νέα Υόρκη, το SNF Center for Precision Psychiatry and Mental Health στο Columbia University στη Νέα Υόρκη, το Rockefeller University και το νεοσύστατο SNF Institute for Global Infectious Disease Research στη Νέα Υόρκη, το Κέντρο Παιδιατρικού Καρκίνου και το Κέντρο Σπάνιων Παιδιατρικών Παθήσεων στο Νοσοκομείο Sant Joan de Déu στη Βαρκελώνη, το Yorkshire Cancer Research στο Ηνωμένο Βασίλειο, το King Hussein Cancer Foundation και το Κέντρο Παιδιατρικής Ογκολογίας στην Ιορδανία, το Νοσοκομείο Ειδικής Χειρουργικής (HSS), στη Νέα Υόρκη, το Ίδρυμα ETH Zurich στην Ελβετία, το National Children’s Alliance (NCA) στις ΗΠΑ και πολλούς άλλους.

Αναμένονται ανακοινώσεις για το διαγωνισμό των νέων νοσοκομείων

Στην Ελλάδα, η δράση του ιδρύματος είναι πολυδιάστατη και επικεντρώνεται σε πλήθος έργων, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κατασκευή τριών νέων νοσοκομείων, στη Θεσσαλονίκη, στην Κομοτηνή και στη Σπάρτη, που σχεδιάζονται επίσης από τον σπουδαίο αρχιτέκτονα και φίλο Renzo Piano και την ομάδα του στην Ιταλία.

Ωστόσο, εξήγησε ότι πρόσφατα ακυρώθηκε ο σχετικός διαγωνισμός κατασκευής των τριών νοσοκομείων εξαιτίας των ιδιαίτερα υψηλών προσφορών αλλά ελπίζει ότι πολύ σύντομα θα είναι σε θέση να ανακοινώσουν και πάλι ότι θα προχωρήσουν με νέες συμβάσεις και για τα τρία νοσοκομεία.

Το ελληνικό πρόγραμμα για την Υγεία, περιλαμβάνει επίσης ένα πλήθος εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων (για την αντιμετώπιση του τραύματος, την εκπαίδευση των νοσηλευτών, την πρόληψη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων κ.ά.), έργα προμήθειας εξοπλισμού, την προμήθεια αεροσκαφών για την ενίσχυση των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, και υποστήριξη για την κατασκευή υποδομών σε νοσοκομεία στη χώρα, όπως στο νοσοκομείο “Ο Ευαγγελισμός” και στο “Αττικόν”.

Η τέχνη επιδρά θετικά στην Ψυχική Υγεία

Τέλος ο κ. Δρακόπουλος αναφέρθηκε στη θετική επίδραση των τεχνών στην ψυχική υγείας λέγοντας «Την τρέχουσα περίοδο αλλά και στο μέλλον εστιάζουμε στην Ψυχική Υγεία αυτή καθαυτή. Και σε αυτήν την περίπτωση είμαστε ευγνώμονες στους συνεργάτες μας και σε πολλούς άλλους επαγγελματίες, που βρίσκονται μαζί μας από όλο τον κόσμο για να μοιραστούν τις σκέψεις, τις γνώσεις και την εμπειρία τους σχετικά με τους τρόπους που μπορούμε να βελτιώσουμε συνολικά τον τομέα της Ψυχικής Υγείας προς όφελος της ανθρωπότητας. Οι τέχνες έχουν θετική επίδρασή τους στις ζωές των ανθρώπων. Με χαροποιεί το γεγονός ότι βλέπω το “Α” να περιλαμβάνεται στην εκπαίδευση STEM, που πλέον αποκαλείται STEAM, όπως της αρμόζει. Οι τέχνες μπορούν να έχουν σημαντική θεραπευτική επίδραση στη διάθεση και την ψυχική υγεία των ανθρώπων συνολικά.

Για το λόγο αυτό ο ίδρυμα συνεργάστηκε φέτος με το Release Athens Festival, και για να γιορτάσουν τη νέα τους συνεργασία, θα ανακοινώσουν σύντομα επιπλέον δωρεές συνολικού ύψους €500.000 ευρώ προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που θα φέρουν το όνομα SNF X Release Athens, με αποστολή την ενίσχυση της Ψυχικής Υγείας.