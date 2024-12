Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Συμβουλές ζωής από τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ με βιβλίο best seller

H δύναμη της φιλίας. Xρήμα και σχέσεις. Ραντεβού και γάμος. Αποφεύγοντας τα οικογενειακά δράματα. Δείχνοντας έγνοια για τους γονείς που μεγαλώνουν αλλά και «ζητώντας προαγωγή», «στηρίζοντας τις ιδέες σας», «παίζοντας με τους κανόνες».

Αυτά είναι μερικά από τα περιεχόμενα του βιβλίου της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Εκδόθηκε το 2015 και πωλείται ακόμη στα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία, με τη σήμανση μάλιστα «National Bestseller» και τον τίτλο «Making the Case: How to Be Your Own Best Advocate». (Πολύ, μα πολύ ελεύθερα θα το μεταφράζαμε: «Η τέλεια αγόρευση, πώς να γίνεται ο καλύτερος συνήγορος του εαυτού σας».)

Στην εισαγωγική περιγραφή του βιβλίου, διαβάζουμε τα εξής:

«Όταν σε ηλικία 11 ετών η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχασε τη μητέρα της από λευχαιμία, ο πατέρας της ήθελε για κείνη να γίνει όσο πιο ανθεκτική και αυτάρκης μπορούσε. Της έμαθε με σοφία να κτίζει στέρεα επιχειρήματα για όσα πράγματα επιθυμούσε. Αυτό το μάθημα της παιδικής ηλικίας την οδήγησε να γίνει η ατρόμητος και οξύνους δικηγόρος που είναι σήμερα. Στο βιβλίο Making the Case, η Γκίλφοϊλ συνδυάζει ιστορίες και παρλειπόμενα από τη ζωή και την καριέρα της με πρακτικές συμβουλές που μπορούν να σας βοηθήσουν να κερδίζετε στα επχιειρήματα, να πάρετε αυτό που θέλετε, να βοηθάτε άλλους στην πορεία και να είστε μπροστά σε οποιαδήποτε κατάσταση.

Και συνεχίζουμε:

«Το να μάθει κανείς πώς να εκθέτετει τα επχιερήματά του αποτελεσματικά δεν είναι σημαντικό μόνο για τους δικηγόρους. Είναι κάτι που όλοι πρέπει να το κάνουν, ανεξάρτητα από το στάδιο της ζωής τους. Από το να βρεις την σωστή δουλειά αμέσως μετά το σχολείο και να αλλάζεις καριέρα χωρίς δυσκολίες, να διαχειρίζεσαι τα προσωπικά σου οικονομικά για μεγαλύτερη ανάπτυξη και σταθερότητα έβς τυο να χωρίζεις φιλικά και να μαθαίνεις στο μικρό σου παιδί να υπερασπίζεται τον εαυτό του, η Γκιλφόιλ έχει τις απαντήσεις για όλα.

Τώρα μοιράζεται αυτές τις ιστορίες, δείχνοντάς σας πώς να οργανώνετε τις σκέψεις και τα σχέδιά σας, να κάνετε ουσιαστικές συζητήσεις με τους ανθρώπους γύρω σας και να επιτυγχάνετε τους στόχους σας σε όλες τις πτυχές της ζωής σας. Θα μάθετε επίσης συμβουλές και στρατηγικές -μερικές βγαλμένες κατευθείαν από το δικαστήριο- που έκαναν επιτυχημένους τους καλύτερους συνήγορους .

Γραμμένες με χιούμορ και αίσθηση νικητή, οι εμπειρίες και η σοφία που απέκτησε η Γκίλφολ από τους καλύτερους συνήγορους συνιστούν έναν έτοιμο οδηγό που θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε τις δυνατότητές σας και να ζήσετε μια γεμάτη και ευτυχισμένη ζωή στη δουλειά και στο σπίτι».