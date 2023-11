Διεθνές Συνεδριο για τις «Ελληνοαμερικανικές πολιτικές στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο»

Τους νέους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “American Studies: Politics, Strategy and Economics”, υποδέχθηκε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς -Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών- στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη παρουσιάζοντας τους κύριους εκπαιδευτικούς άξονες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος καθώς και τη στρατηγική του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων στην Ελλάδα (CfIR-GR).

Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο έναρξης του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα : “US-Greek Policies in Europe and the Mediterranean – Οι Ελληνοαμερικανικές πολιτικές στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τις προσφωνήσεις από τον Κωνσταντίνο Μαζαράκη – Αινιάν, Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη, τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητή Μιχαήλ Σφακιανάκη και τον Αμερικανό Πρέσβη στην Ελλάδα,Τζορτζ Τσούνη.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης αναφέρθηκε στην εξωστρέφεια και τον διεθνή προσανατολισμό, ως κυρίαρχη στρατηγική επιλογή του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τόνισε επίσης ότι, εξίσου κορυφαία προτεραιότητα είναι η προώθηση διαπανεπιστημιακών συνεργασιών, μέσω Συμφωνιών Διεθνούς Συνεργασίας με διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, με σταθερή εστίαση στην ανάπτυξη προγραμμάτων και ερευνητικών συνεργασιών, προς όφελος τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και των φοιτητών. Απευθυνόμενος στους νέους φοιτητές παρατήρησε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που έχουν επιλέξει, είναι μοναδικό στη Ελλάδα και ανοίγει πολύπλευρες επαγγελματικές προοπτικές.

Ο Πρέσβης Τζορτζ Τσούνης ανέδειξε τις αξίες του ήθους και του θάρρους, που χαρακτηρίζουν την Ελλάδα. Οι Έλληνες, τόνισε, τιμούν τη θέση τους στην Ιστορία, παρά το μεγάλο κόστος που πλήρωσαν, υπερασπιζόμενοι τις αξίες τους. Η Ελλάδα αποτελεί τον σταθεροποιητικό παράγοντα σε μια γεωπολιτική θέση, που συχνά αντιμετωπίζει κρίσιμες καταστάσεις, όπως την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Η Carolyn Kissane, NYU – Associate Dean and Clinical Professor NYU Centre for Global Affairs, καλωσόρισε με τη σειρά της, τους νέους φοιτητές και ευχαρίστησε τους καθηγητές από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού που συμμετέχουν στο ΠΜΣ, που τελικά σκοπό έχει, να κάνει αυτό το κόσμο καλύτερο για τους ανθρώπους.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Καθηγητής Αριστοτέλης Τζιαμπίρης παρουσίασε το ΠΜΣ “American Studies: Politics, Strategy and Economics”, την εξέλιξή του από την ίδρυσή του και ανέδειξε τη σημασία του για τη διπλωματία αλλά και για τις σχέσεις των δύο χωρών.

Στη συνέχεια, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής Μιχάλης Σφακιανάκης ευχαρίστησε θερμά τον Πρέσβη Τζόρτζ Τσούνη και παράδωσε σε αυτόν τιμητική πλακέτα, για την εξέχουσα συμβολή του στην επιτυχή ολοκλήρωση συνεργασιών με εξαιρετικά Πανεπιστήμια των Η.Π.Α.

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Αν. Καθηγητής Σπυρίδων Ρουκανάς παρέδωσε τιμητική πλακέτα στην Sylvia Maier, Academic Director and Clinical Professor, NYU Centre for Global Affairs, για την υποστήριξή της στο Πρόγραμμα και ο Προέδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Καθηγητής Αριστοτέλης Τζιαμπίρης παρέδωσε αντίστοιχα τιμητική πλακέτα στην Carolyn Kissane, NYU – Associate Dean and Clinical Professor NYU Centre for Global Affairs, για την αποφασιστική συμβολή της στη δημιουργία του Προγράμματος.

Την τελετή συντόνισε η Dr. Ειρήνη Μαμάκου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.