Κ. Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΕΛΚ

Με τον πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην συνάντησή τους συζήτησαν για την κατάσταση ασφαλείας στην ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη.

Παράλληλα, ανέλυσαν τις πρόσφατες εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας και συζήτησαν για την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, στις Βρυξέλλες.

Νωρίτερα ο Μάνφρεντ Βέμπερ επισκέφθηκε τη δομή προσωρινής υποδοχής του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο Σχιστό. Στη συνάντηση παραβρέθηκε ο βουλευτής Σερρών και γραμματέας διεθνών σχέσεων της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΕΛΚ συναντήθηκε και με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη στο κτίριο Κεράνη. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, οι κ. Μηταράκης και Βέμπερ κατά τη συνάντησή τους αντάλλαξαν απόψεις για τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Βασικό θέμα ήταν η εξεύρεση λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ουσιαστική μείωση των παράνομων μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ και η ανάγκη για αποτελεσματική αλληλεγγύη προς τα κράτη πρώτης υποδοχής», αναφέρεται.

Στις δηλώσεις του ο κ. Βέμπερ ευχαρίστησε τις ελληνικές αρχές και την ελληνική κυβέρνηση «γιατί αυτό που έκανε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ήταν η εφαρμογή του ευρωπαϊκού νόμου Σένγκεν», καθώς και τους συνοριοφύλακες για την προστασία των συνόρων.

Αναφερόμενος στην προστασία των συνόρων και στην επιλογή του φράχτη στην κατεύθυνση αυτή, ως τεχνική λύση που να χρηματοδοτείται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ο κ. Βέμπερ παρατήρησε ότι «η ομάδα του ΕΛΚ, το κόμμα του ΕΛΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει δεσμευτεί πλήρως για αυτή την προσέγγιση».

Επίσης, τόνισε ότι είναι σημαντική η ενίσχυση των δραστηριοτήτων επανεισδοχής. «Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες παράνομους ανθρώπους στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Πέρυσι, 340.000 άνθρωποι υποχρεώθηκαν έπειτα από νομική αξιολόγηση και νομική διαδικασία να φύγουν από την ΕΕ, αλλά μόνο 40.000 έφυγαν τελικά από το ευρωπαϊκό έδαφος. Εκεί λοιπόν βλέπω μεγάλο πρόβλημα από τη μη εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων και της ισχύουσας νομοθεσίας».

Ο κ. Βέμπερ αναφέρθηκε και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δρουν στη Μεσόγειο λέγοντας ότι «όλες οι δραστηριότητες που διασώζουν ζωές είναι σημαντικές και ευπρόσδεκτες και δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό», αλλά συμπληρώνοντας ότι «χρειαζόμαστε έναν κοινό κώδικα επαφής στη Μεσόγειο μεταξύ των κρατικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων των ΜΚΟ, ότι συμβαδίζουν, ότι η διάσωση ζωών βρίσκεται στο επίκεντρο».

I underlined in my meeting with @ManfredWeber that it is crucial to protect the external borders of the European Union. Greece's position and @EPP's position is that the costs of building a fence should be eligible for funding. pic.twitter.com/hGYMliFSIJ

— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) February 6, 2023