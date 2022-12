ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια στις ΗΠΑ για τα θύματα της κακοκαιρίας

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, για τους δεκάδες θανάτους που έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ λόγω των σφοδρών χιονοπτώσεων και των χαμηλών θερμοκρασιών.

Το ΥΠΕΞ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια και βαθύτατη συμπαράσταση στις οικογένειες των θυμάτων, τον λαό και την κυβέρνηση «του στενού μας φίλου και στρατηγικού εταίρου», ΗΠΑ.

Deeply saddened by the tragic loss of lives in the #US following the harsh weather conditions. We extend our sincere condolences & deepest sympathy to the victims’ families, the people & Gov’t of our close friend & strategic partner #US pic.twitter.com/5iJFQuQRqO

