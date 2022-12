Θαμμένες στο χιόνι οι ΗΠΑ: Φόβοι για αύξηση των θυμάτων, έκτακτη βοήθεια ενέκρινε ο Μπάιτνεν

Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων στη Βόρεια Αμερική, μετά την τρομακτική κακοκαιρία που έχει κυριολεκτικά θάψει στο χιόνι ολόκληρες περιοχές. Δραματική η κατάσταση, με ανθρώπους να εντοπίζονται νεκροί στα αυτοκίνητά τους, στα οποία είχαν εγκλωβιστεί, με τους θανάτους να ανέρχονται ως τώρα σε πάνω από 60, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι τα θύματα είναι πολύ περισσότερα.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν για σήμερα Τρίτη άλλα 30 εκατοστά χιόνι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενέκρινε μια κήρυξη έκτακτης ανάγκης που επιτρέπει την ομοσπονδιακή υποστήριξη στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης. «Η καρδιά μου είναι με αυτούς που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα αυτό το εορταστικό Σαββατοκύριακο», έγραψε στο Twitter.

I spoke with @GovKathyHochul to get an update on the extreme winter weather hitting New York. We stand ready to make sure they have the resources they need to get through this.

My heart is with those who lost loved ones this holiday weekend. You are in my and Jill’s prayers. pic.twitter.com/Lt6eZ1YJR5

— President Biden (@POTUS) December 26, 2022