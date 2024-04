Ερυθρά Θάλασσα: Επίθεση των Χούθι κατά πλοίου ελληνικών συμφερόντων

Επίθεση κατά πλοίου ελληνικών συμφερόντων με σημαία Μάλτας εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, στοχοποιώντας επίσης ένα ακόμη εμπορικό πλοίο και δύο αμερικανικά πολεμικά πλοία.

Όπως αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ CENTCOM, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπήρξε τραυματισμός και το πλοίο συνέχισε την πορεία του. Κατά την ίδια πηγή, οι Χούθι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους (ASBM) και τρία UAV προς το MV Cyclades.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν» η Φρεγάτα «Ύδρα» που συμμετέχει στην επιχείρηση «Ασπίδες» ανέλαβε το ελληνικό εμπορικό πλοίο.

April 29 Red Sea Update

Between 10:00 a.m. and 5:20 p.m. (Sanaa time) on April 29, Iranian-backed Houthi terrorists fired three anti-ship ballistic missiles (ASBM) and three UAVs from Yemen into the Red Sea towards MV Cyclades, a Malta-flagged, Greece-owned vessel. Initial… pic.twitter.com/r49g6PWO2H

