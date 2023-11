Navigator 2023 – Παναγιώτης Τσάκος: Χρειαζόμαστε περισσότερους νέους ανθρώπους στη ναυτιλία

Στον κομβικό ρόλο των γυναικών στη ναυτιλιακή βιομηχανία αναφέρθηκε ο καπτά Παναγιώτης Τσάκος, σε παρέμβασή του κατά τη διάρκεια του 22ου Navigator 2023 – The Shipping Decision Makers Forum.

Μίλησε για τη συνεργασία μεταξύ των δύο φύλων και αναγνώρισε τα επιτεύγματα των γυναικών καπετάνιων, θεωρώντας την παρουσία τους ως την πραγματοποίηση ενός ονείρου ζωής στη θάλασσα. Επιπλέον, σημείωσε την επιτακτική ανάγκη συμμετοχής περισσότερων νέων ανθρώπων στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης, τόνισε τη διαρκή εταιρική σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για συνεργασία και μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών σε διάφορους τομείς, οραματιζόμενος έναν κόσμο συνεργειών, ενσωμάτωσης και ποικιλομορφίας, υποστηρίζοντας ότι η πραγματική ανάπτυξη προκύπτει από την ενότητα και τη σύγκλιση διαφορετικών προοπτικών.

Η αγορά

Ο managing director της Dorian LPG, Αλέξανδρος Χατζηπατέρας, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να ενισχύσουν τη διαχείριση κινδύνων και να δημιουργήσουν αξία σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού. Ωστόσο, η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού για την αξιοποίησή τους παραμένει εμπόδιο.

Ο Δρ. Κώστας Ρόκκος, Chairman & CEO – TST International SA., στάθηκε στην ανάγκη συνεχούς κατάρτισης για τη μετάβαση των πληρωμάτων σε νέους ρόλους.

Όσον αφορά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, οι συμμετέχοντες στο πάνελ είδαν τα βιοκαύσιμα και τη δέσμευση άνθρακα ως πολλά υποσχόμενες, αλλά δαπανηρές επιλογές για την επίτευξη των στόχων για τις εκπομπές ρύπων. Είπαν ότι η δίκαιη κατανομή του κόστους και η εξισορρόπηση της βιωσιμότητας με την οικονομική βιωσιμότητα παραμένουν βασικές προκλήσεις.

Ο Louis Dreyfus, Chairman of Louis Dreyfus Armateurs and President of the Maritime Committee of the French-Hellenic Chamber of Commerce & Industry, αναφέρθηκε στις συναρπαστικές δυνατότητες της «έξυπνης ναυτιλίας» και των νέων δραστηριοτήτων που επιτρέπει η τεχνολογία, αν και προειδοποίησε ότι η δημόσια εικόνα του κλάδου θα μπορούσε να τον καταστήσει στόχο των ρυθμιστικών αρχών, αν δεν προσαρμοστεί.

Συνολικά, οι ομιλητές συμφώνησαν ότι η υιοθέτηση της καινοτομίας και της διαφάνειας θα είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση απειλών όπως η κλιματική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια και οι παγκόσμιες κρίσεις υγείας. Ο συντονιστής επανέλαβε την κοινή άποψη ότι «οι προκλήσεις παραμένουν, αλλά ο διάλογος μας δίνει εικόνα για την πλοήγηση στην αλλαγή».

Η Δανάη Μπεζαντάκου, CEO της Navigator Shipping Consultants, τόνισε ότι, εν μέσω παγκόσμιων οικονομικών, περιβαλλοντικών και πολιτικών αλλαγών, η Navigator Shipping Consultants δεσμεύεται να συμβάλει στο κάλεσμα ενότητας των Decision Makers, που αφορά όχι μόνο την προσαρμοστικότητα στην αλλαγή, αλλά και την ενεργή διαμόρφωσή της.

Υπογράμμισε επίσης την πίστη στη δύναμη της συνέργειας που τροφοδοτεί τις προσπάθειες για την υπέρβαση των εμποδίων και τη συμβολή στην ανθεκτικότητα του κλάδου, καθώς και τη σημασία της ενδυνάμωσης και της εκπαίδευσης της νεολαίας.

Το φόρουμ ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τον καπετάνιο Δημήτρη Μπεζαντάκο, πρόεδρο της Navigator Shipping Consultants, δίνοντας τον τόνο για μια ημέρα γεμάτη εποικοδομητικές συζητήσεις. Ο καπετάν Δημήτρης υπογράμμισε τον ζωτικό ρόλο των συνεργειών στον κόσμο της ναυτιλίας, τονίζοντας την ουσιαστική συμβολή των ναυτικών ως ραχοκοκαλιά του κλάδου – ακόμη και εν μέσω των προκλήσεων του Covid, αναγνώρισε την ανθεκτικότητά τους, τονίζοντας πώς η ναυτιλία επέμεινε, χάρη στην αμέριστη υποστήριξή τους.

Ο διευθυντής Ναυτιλίας του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πλοίαρχος Ανδρέας Σπανός, εκφώνησε την εναρκτήρια ομιλία του περιγράφοντας τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες για τον ναυτιλιακό τομέα, υπογραμμίζοντας τη βιωσιμότητα και την ευημερία του κλάδου. Η ομιλία του έθεσε τις βάσεις για εστιασμένες συζητήσεις ευθυγραμμισμένες με το στρατηγικό όραμα του υπουργείου.

Το πάνελ “Current trends and SEAsing opportunities” με συντονίστρια τη Δωροθέα Ιωάννου, CEO – The American P&I Club, περιλάμβανε διακεκριμένους εμπειρογνώμονες που παρείχαν πληροφορίες για διάφορες πτυχές του ναυτιλιακού τομέα.

Ο Robert W. Walker, CEO & Founder – Surveys & Forecasts, τόνισε τη σημασία της κατανόησης της στάσης των καταναλωτών και των δυνάμεων της αγοράς για τις μελλοντικές ναυτιλιακές στρατηγικές.

Η Carleen Lyden Walker, Chief Evolution Officer – IMO Goodwill Maritime Ambassador – Shipping Insight, διερεύνησε τον ρόλο της ναυτιλιακής βιομηχανίας ως ψηφιακού επιταχυντή στην αντιμετώπιση των ανατρεπτικών παραγόντων που επηρεάζουν τη θαλάσσια ασφάλεια.

Ο Richard Poe, Chairman – Shipglide, υποστήριξε την επένδυση στην πράσινη τεχνολογία, παρέχοντας πρακτικές ιδέες για την επίτευξη άμεσης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών CO2.

Τέλος, ο Erik Holmgren, Economic Officer – U.S. Embassy to Greece, συζήτησε τις προσπάθειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την αναζωογόνηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας για το διεθνές εμπόριο, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό πλαίσιο και την εθνική σημασία.

Το δεύτερο πάνελ, “Navigating Sustainable Seas: the Global Perspective”, με συντονίστρια τη Natalia Bury, Chief Operations Officer – Tototheo Maritime Ltd, συνέβαλε σε καίριες συζητήσεις σχετικά με τον προσανατολισμό της ναυτιλιακής βιομηχανίας προς ένα βιώσιμο μέλλον. Από την παγκόσμια προοπτική, οι εμπειρογνώμονες Mette Asmussen, Lead, Maritime Sector Initiatives at the World Economic Forum, Fanny Lossy, Director – Environment, Maritime Safety & Offshore European Community Shipowners’ Associations (ECSA), και Βασίλης Τριαντάφυλλος, Lawyer – Energy Policy Expert, υπογράμμισαν τη θετική πορεία του κλάδου προς τη βιωσιμότητα, τονίζοντας την ανάγκη επιτάχυνσης της δράσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων.

Κατά τη διάρκεια του πάνελ, αναφέρθηκε ότι η πορεία προς τη βιωσιμότητα στη ναυτιλία είναι βαθιά συνδεδεμένη με τις προόδους στην ενεργειακή απόδοση και το μέλλον φαίνεται πολλά υποσχόμενο με πολλαπλά καύσιμα. Κατά συνέπεια, είναι ζωτικής σημασίας οι πολιτικές και οι στρατηγικές του ενεργειακού τομέα να ενσωματώνουν τις μοναδικές ανάγκες και προοπτικές της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η συνεργασία και η διαφάνεια αποτελούν το κλειδί σε αυτή τη μετασχηματιστική διαδικασία. Διευκρινίστηκε επίσης ότι είναι σημαντικό για τον κλάδο να αναγνωρίσει και να αξιοποιήσει τις πολυάριθμες ευκαιρίες που παρουσιάζει αυτή η στροφή προς τη βιωσιμότητα και πώς απαιτείται να ενεργεί γρήγορα και αποφασιστικά, καθώς οι αυξανόμενες πιέσεις σε ρυθμιστικά, επιχειρησιακά και κοινωνικοοικονομικά μέτωπα δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Η πολύπλοκη φύση της αλυσίδας αξίας στον κόσμο της ναυτιλίας, η οποία περιλαμβάνει πολυάριθμα ενδιαφερόμενα μέρη, απαιτεί μια ενιαία προσέγγιση. Η ευθυγράμμιση των στόχων και των δράσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας είναι επιτακτική ανάγκη για να εξασφαλιστεί μια συνεκτική και αποτελεσματική μετάβαση με ενιαίο ρυθμό. Αυτή η συλλογική κίνηση, όπως αναφέρθηκε, είναι ζωτικής σημασίας για κάθε φορέα που φιλοδοξεί να διατηρήσει τη σημασία του σε ένα ταχέως εξελισσόμενο βιομηχανικό τοπίο.