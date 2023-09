Wind in the Sails: Ανοίγει τις εργασίες του το συνέδριο της Ναυτεμπορικής και του CGTN

Ο Όμιλος Μέσων Ενημέρωσης της «Ναυτεμπορικής» συνενώνει τις δυνάμεις του με το China Global Television Network/CGTN, το κορυφαίο αγγλόφωνο διεθνές Μέσο της Κίνας, για τη συνδιοργάνωση ενός συνεδρίου με βασικούς πυλώνες συζήτησης τη ναυτιλία, τις μεταφορές και τα λιμάνια.

Το συνέδριο με τίτλο «Wind in the Sails: New Opportunities for Europe and China» πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη, από τις 11.30 έως τις 15.10, στο Ξενοδοχείο Divani Apollon Palace Thalasso & Spa, με βασικό στόχο την ανταλλαγή απόψεων, αλλά και τη δικτύωση μεταξύ κορυφαίων εκπροσώπων των δύο χωρών.

Υψηλόβαθμες θα είναι οι εκπροσωπήσεις από την πολιτική και επιχειρηματική ηγεσία των δύο χωρών με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστο Στυλιανίδη, και τον Υπουργό Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα, από την ελληνική πλευρά, και τον Κινέζο Πρέσβη στην Ελλάδα, Xiao Junzheng.

Εκπρόσωποι της επιχειρηματικής ναυτιλιακής κοινότητας, εκπρόσωποι φορέων και αναλυτές θα εκφωνήσουν ομιλίες και θα πλαισώσουν τα πάνελ συζήτησης.

Οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου θα είναι η ελληνική και η κινεζική, με ταυτόχρονη διερμηνεία στην αγγλική.

Το πρόγραμμα

Παρουσιαστές συνεδρίου: Μιχάλης Ψύλος, Διευθυντής, naftemporiki.gr και Juliet Mann, CGTN

11.30-12.00: Προσέλευση

12.00-12.30: Εισαγωγικές εναρκτήριες τοποθετήσεις

1. Χρήστος Στυλιανίδης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

2. Xiao Junzheng, Chinese Αmbassador to Greece

3. Κώστας Σκρέκας, Υπουργός Ανάπτυξης (βιντεοσκοπημένο μήνυμα)

4. Xu Lirong, President of China Shipowners of Mutual Assurance Association (βιντεοσκοπημένο μήνυμα)

5. Βασιλική Λοϊζου, Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργείο Ανάπτυξης

6. Tu Guangshao, Executive Director of the Board of Directors of Shanghai Advanced Institute of Finance; Former Deputy Director of the National Financial Market’s Quotation and Trading Information System Center of the People’s Bank of China; Former Vice Mayor of Shanghai (Online)

7. Huang Runqiu, Minister of the Ministry of Ecology and Environment of the People’s Republic of China (βιντεοσκοπημένο μήνυμα)

8. Zhang Shaogang, Vice Chairman of the China Council for the Promotion of International Trade

12.30-14.00: Panel I – Α SEA of opportunities for fruitful synergies

1. Μιχάλης Μποδούρογλου, Chairman, Allseas Marine S.A.

2. Δρ. Λουκάς Μπαρμπαρής, Πρόεδρος, Safe Bulkers

3. Γιώργος Δερμάτης, Sale and Purchase Director, Intermodal

4. Yu Zenggang, Executive Chairman of Piraeus Port Authority S.A.

5. Li Fengli, Director of the Board and President of Shandong Port Group

6. Tracy Huang, Deputy Director of Hainan Provincial Bureau of International Economic Development (virtual)

7. Γιώργος Πλευράκης, CEO, Hellenic Environmental Center (HEC)

8. Βασίλης Κορκίδης, President of Piraeus Chamber of Commerce and Industry

9. Zhang Xinyuan, Vice President of Bank of China Shanghai Branch (virtual)

10. Chen Zhen, General Manager of Transport Financing Department of The Export-Import Bank of China (videotaped message)

11. Zhong Jian, Executive Director and Chairman of CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited (virtual)

12. Zhao Shiqing, Executive Chairman of Wah Kwong Maritime Transport (virtual)

13. Meng Fanxu, General Manager of Central and Eastern Europe and Central Asia Region of Greenroad International Logistics

Συντονιστές:

Γιώργος Ξηραδάκης, Chairman & CEO, XRTC Consultants και Πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας

Juliet Mann, CGTN

14.00-14.30: Ελαφρύ Γεύμα

14.30-15.30: Panel II- New technologies become key factors in sustainable development

1. Μιχάλης Σφακιανάκης, Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

2. Δρ. Ηρακλής Χαραλαμπίδης, Distinguished Chair Professor, Dalian Maritime University, PR. China and Senior Policy Advisor, ELIAMEP (The Hellenic Foundation for European and Foreign Policy)

3. Wu Changhua, China Director, Office of Jeremy Rifkin; Vice Chair, Governing Council of Asia Pacific Water Forum (virtual)

4. Gao Huiwang, Dean of Chongben Honors College, Ocean University of China (virtual)

5. Xu Qinhua, Director of Centre for International Energy and Environment Strategy Studies of Renmin University of China (virtual)

Συντονιστές:

Ιωάννης Θεοτοκάς, Πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Juliet Mann, CGTN