Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Οι 100 + 1 υποτροφίες

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα απονομής Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, παρουσιάστηκε χθες το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

«Το πιο διευρυμένο πρόγραμμα υποτροφιών στην ιστορία της Ένωσης αποδεικνύει έμπρακτα πως η ναυτιλία και η κοινωνία είναι πάντα μαζί», δήλωσε η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, η οποία μίλησε ανάμεσα σε 101 αριστούχους φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι έλαβαν τις υποτροφίες τους από τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, μέσω του συλλογικού της οχήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και μόνο τα τελευταία χρόνια έχει προσφέρει πάνω από 80.000.000 ευρώ στους τομείς υγείας, παιδείας, κοινωνικής πρόνοιας, επισιτιστικής βοήθειας, έργων δημοσίου ενδιαφέροντος, καθώς και στην αντιμετώπιση κρίσεων.

Σε μια βραδιά η οποία ήταν αφιερωμένη στα όνειρά και τις φιλοδοξίες της νέας γενιάς, μακριά από τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη μεγαλύτερη ναυτιλία του κόσμου, η κ. Τραυλού, συνοδευόμενη από εκπροσώπους της ελληνικής ναυτιλίας, τίμησε την αριστεία, επισημαίνοντας ότι η 101η υποτροφία απονέμεται σε απόφοιτο ο οποίος πήρε το πτυχίο του με άριστα 10. Μάλιστα και οι 101 υπότροφοι μίλησαν τόσο για την υποτροφία τους, όσο και για τα όνειρά τους και τις επιλογές τους.

Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών έδειξε για άλλη μια φορά την ευαισθησία που νιώθει για θέματα παιδείας στη χώρα μας, ενώ έκανε μνεία και στην ελληνική ναυτοσύνη. Με την ευκαιρία της παρουσίας της κ. Δόμνας Μιχαηλίδου, της Πειραιώτισσας υφυπουργού Παιδείας, η κ. Τραυλού υπογράμμισε ότι η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα με το υπουργείο Παιδείας και το υπουργείο Ναυτιλίας θα συνεργαστούν στενά προκειμένου να αναβιώσουν την ναυτοσύνη στη χώρα μας.

Η εκδήλωση

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, διαχρονικά, θέτει στο επίκεντρο του κοινωνικού της έργου τον τομέα της Παιδείας και τη χορήγηση υποτροφιών. Με το πρόγραμμα υποτροφιών της «+ΕΝΩΣΙΣ για την Παιδεία», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών προσέφερε 100 υποτροφίες που είχε ανακοινώσει σε νέες και νέους από όλη την Ελλάδα, ενώ καθιέρωσε και μία επιπλέον με τη συμβολική ονομασία «Αριστεία», η οποία απονεμήθηκε σε υποψήφιο που έχει επιτύχει άριστα 10 στη βαθμολογία του.

Η χορήγηση των 100 +1 υποτροφιών αποτελεί το πιο διευρυμένο πρόγραμμα υποτροφιών στην ιστορία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και αποτυπώνει έμπρακτα πως η ελληνική ναυτιλία και η ελληνική κοινωνία είναι πάντα μαζί!

Η κ. Τραυλού, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Όλοι μας, πιστεύω, αναγνωρίζουμε την οικογένεια ως το βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Είναι η αφετηρία μας, αλλά και το “λιμάνι” μας. Η ζεστασιά, η οικειότητα, η πρώτη μας αγκαλιά, η σταθερά μας. Το πρώτο μας σχολείο.

Σκοπός κάθε οικογένειας χρειάζεται να είναι η δημιουργία ενός υγιούς, ασφαλούς και ηθικού περιβάλλοντος, ώστε τα παιδιά να ζουν και να μεγαλώνουν αρμονικά και ευτυχισμένα.

Να λαμβάνουν τα εφόδια για να αναπτυχθούν σωματικά, πνευματικά και να καλλιεργηθούν ψυχικά, ώστε να διαμορφώσουν τη δική τους προσωπικότητα και να είναι ικανά να ενταχθούν και να προσφέρουν με τη σειρά τους στην κοινωνία μας. Στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών δρούμε ως μία ευρύτερη, δεμένη οικογένεια. Πάνω από όλα, πλέουμε συν-ενωμένοι σε απόλυτη σύμπνοια με το διαχρονικό ιδεώδες της ναυτιλιακής οικογένειας, όπως και κάθε οικογένειας, την αλληλεγγύη».

Η κ. Τραυλού ευχαρίστησε επίσης τους 57 έλληνες εφοπλιστές που χορήγησαν τις υποτροφίες και συνέβαλαν ώστε το φετινό Πρόγραμμα Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα στην ιστορία της Ένωσης.

«Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μας που συμμετείχαν στην επιτροπή αξιολόγησης: Τον πρόεδρο Γιάννη Ξυλά και τα μέλη Νικόλα Βενιάμη, Ντίνο Καρούση, Αλέξανδρο Παππά και Έφη Στρατάκη, καθώς και τους καθηγητές συμβούλους μας, Ανδρέα Α. Παπανδρέου, καθηγητή Περιβαλλοντικών Οικονομικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ηλία Παπαϊωάννου, καθηγητή Οικονομικών στο London Business School. Όπως επίσης και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Γιάννη Βακαρέλη, για τη συμβολή του. Και βέβαια τους συνεργάτες μου στην Ένωση και τη Συν-Ενωση» ανέφερε.

Με το ευρύτατο αυτό πρόγραμμα υποτροφιών, η συν-ένωση της ελληνικής ναυτιλίας με την κοινωνία γίνεται πράξη και θετικό πρόσημο για την Παιδεία: 47 νέες και 54 νέοι, από 28 περιοχές της χώρας μας, ακολουθούν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους σε 12 διαφορετικούς κλάδους και σε 12 διαφορετικές χώρες της επιλογής τους».

Ολοκληρώνοντας, αναφέρθηκε στη θεσμοθέτηση της υποτροφίας της Ένωσης με την ονομασία «Αριστεία». «Η “Αριστεία” θα απονέμεται, κάθε χρόνο, στην ή στον άριστο των αρίστων», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, εξηγώντας: «Έχουμε, λοιπόν, 100 + 1 υποτροφίες. Ως ένα συμβολικό μήνυμα ότι η ναυτιλία των Ελλήνων επιβραβεύει την αξία, στοχεύοντας πάντα στο άριστο, στο καλύτερο για τον άνθρωπο, την οικογένεια, την κοινωνία, την πατρίδα μας».

Ο ρόλος της παιδείας

«Για εμένα η χαρά τού ότι είμαι σήμερα εδώ είναι τριπλή. Ο πρώτος λόγος είναι και ο πιο εμφανής, ότι είμαι Πειραιώτισσα και αυτή η πολύ μεγάλη χαρά και γιορτή της εκπαίδευσης και του κοινωνικού αποτυπώματος είναι στη δική μου την πόλη. Η δεύτερη που μπορεί να μην ξέρετε είναι ότι έρχομαι κι εγώ από οικογένεια σχετική με τη ναυτοσύνη. Οπότε κι εμένα η ναυτοσύνη κατά ένα μεγάλο οικογενειακό και καθημερινό βαθμό με έχει ευεργετήσει πολύ. Η τρίτη είναι το καπέλο με το οποίο είμαι σήμερα εδώ, αυτό της υφυπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων, Δια Βίου Μάθησης και Αθλητισμού. Ένα καπέλο καινούριο για μένα και ακούω τον τίτλο αυτό και δε μου είναι πολύ γνώριμος, καθώς ήμουν στα κοινωνικά πριν. Αλλά με το καπέλο αυτό, με ακόμα μεγαλύτερη χαρά, χαιρετίζω τη σημερινή γιορτή, γιατί πραγματικά πρόκειται για μια γιορτή. Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών μας έχει μάθει στο κοινωνικό αποτύπωμα», ανέφερε στον χαιρετισμό της η Δόμνα Μιχαηλίδου, υφυπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων, Δια Βίου Μάθησης και Αθλητισμού.

«Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ», συμπλήρωσε, «είναι η ένωσις της ναυτοσύνης με την κοινωνία, η ένωσις της πολύ μεγάλης και ισχυρής ναυτιλιακής οικογένειας με την κοινωνία και το κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι μία συν-ένωσις, οι οποία έβαλε, για όσους δεν το ξέρουν, πολύ γερή πλάτη μέσα στην πανδημία. Την χρειαστήκαμε και προσέφερε στην Πολιτεία περισσότερα και γρηγορότερα από ότι η Πολιτεία τα περίμενε, οπότε κυρία πρόεδρε ένα μεγάλο ευχαριστώ και για αυτό. Αλλά είναι μία ένωσις, η οποία επενδύει, όπως οφείλουμε να κάνουμε όλοι, στην επόμενη γενιά. Μπορεί αυτό να ακούγεται ένα τεράστιο κλισέ, αλλά είναι αλήθεια. Πραγματικά επενδύει στην επόμενη γενιά και από το πως φαίνεται αυτό είναι ότι επενδύει όχι με έναν ωφελιμιστικό τρόπο, χρηματοδοτώντας υποτροφίες, οι οποίες αφορούν μόνο σε αμιγώς ναυτιλιακά επαγγέλματα. Έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποτροφιών, το οποίο αφορά από ναυτοσύνη, ναυτιλιακή διοίκηση, μέχρι μουσική και πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες. Οπότε αυτό για εμάς είναι ένα τεράστιο μάθημα του πως ενώνονται οι καλές πρακτικές κοινωνικού αποτυπώματος.

Έχουμε μάθει να θεωρούμε τη ναυτοσύνη ως κάτι εκτός κουτιού, το οποίο είναι μια μεγάλη δύναμη στη χώρα μας, αλλά κάτι το οποίο εξωγενώς έρχεται. Δεν είναι έτσι. Η ναυτοσύνη για να φτάσει στο σημείο που είναι, η διοίκηση των ναυτιλιακών εταιριών επενδύουν στον κόσμο τους και επενδύουν και στον κόσμο που είναι εκτός αυτών.

Εδώ σας οφείλουμε κυρία πρόεδρε και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ από την Πολιτεία, αλλά ένα ευχαριστώ που είναι και δέσμευση μαζί, ότι θα δουλέψουμε μαζί, έτσι ώστε η ναυτοσύνη από πολύ νωρίς στα σχολεία να αποκτήσει τη διάσταση που οφείλει η χώρα μας στη ναυτοσύνη.

Οπότε, παιδιά αυτό που θα σας πω ως αρμόδια για θέματα παιδείας, αλλά και ως πρώην ακαδημαϊκός, είναι αυτό που λένε και οι Αγγλοσάξονες “make the most out of it”. Έχετε μια τεράστια ευκαιρία, ταξιδέψτε, ακούστε, κοιτάξτε, γευτείτε, κάντε παρέες. Μια ακαδημαϊκός έχει να σας πει ότι δεν είναι μόνο αυτά που θα μάθετε, που θα διαβάσετε και που θα γράψετε, αλλά είναι αυτά που θα δείτε και αυτοί που θα τα δείτε μαζί τους, αλλά κυριότερα ελάτε πίσω, στον τόπο μας, για να τον κάνουμε όλοι μαζί καλύτερο. Καλή επιτυχία».

Οι υποτροφίες

A.M. NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME AGENCIES S.A.

Ευάγγελος Βαϊάννης

A.M. NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME AGENCIES S.A.

Μαρία Αβραμίδου

A.M. NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME AGENCIES S.A.

Χρυστάλλα Καλυφομμάτου

ALBERTA SHIPMANAGEMENT LTD

Βασίλειος Ξιφαράς

ALPHA BULKERS SHIPMANAGEMENT INC

Μεταξούλα Βρεττάκου

ARCADIA SHIPMANAGEMENT CO LTD

Κυριάκος Σταύρος Μαλισόβας

ARCADIA SHIPMANAGEMENT CO LTD

Μαρία Στούμπου

ATLANTIC BULK CARRIERS MANAGEMENT LTD

Σπυρίδων Γιαροσλάβ Αχείμαστος

AVIN INTERNATIONAL LTD

Ελένη Μπιτζίκα

CAPITAL SHIP MANAGEMENT CORP.

Αικατερίνη Κατελούζου

CAPITAL SHIP MANAGEMENT CORP.

Αλεξία Αρβανιτοπούλου

CARRAS (HELLAS) SA

Αθηνά Παπαδοπούλου

CHANDRIS (HELLAS) INC

Νεφέλη Αντωνοπούλου

CHANDRIS (HELLAS) INC

Ειρήνη Νοταρά

CHANDRIS (HELLAS) INC

Δημήτριος Θεόδωρος Τσιπινιάς

CHIOS NAVIGATION HELLAS LTD

Αριστοτέλης Κούτρης

DANAOS CORPORATION

Μαρία Αναστασία Γραβάνη

DANAOS CORPORATION

Μαριάννα Νομικού-Τσιώκου

DIANA SHIPPING SERVICES SA

Φωτεινή Καλλικούνη

DORIAN (HELLAS) SA

Αρετή Διαμαντή Σαμαρά

DORIAN (HELLAS) SA

Βασίλειος Μουστακίδης

DORIAN LPG MANAGEMENT CORP

Βασίλειος Πάτζαλης

DORIAN LPG MANAGEMENT CORP

Γεώργιος Λάππας

DORIAN LPG MANAGEMENT CORP

Παντελεήμων Κωνσταντίνος Τασσόπουλος

DRYLOG LTD

Ρομίνα Κάρκαλου

EFNAV COMPANY LTD

Κωνσταντίνος Ασλανίδης

ENESEL SA

Αριστομένης Χρυσάφης Προγόπουλος

ENESEL SA

Αικατερίνη Σκρίκα

EUROTANKERS INC

Κωνσταντίνος Ρώτας

FAFALIOS SHIPPING SA

Απόστολος Γαϊτάνης

FRANCO COMPANIA NAVIERA S.A.

Σοφία Κούρκουλου

GASLOG LNG SERVICES LTD

Γεωργία Κογκολίδου

GOLDEN UNION SHIPPING COMPANY SA

Δημήτριος Βόσσος

GOLDEN UNION SHIPPING COMPANY SA

Ελευθέριος Νικολαΐδης

GOLDEN UNION SHIPPING COMPANY SA

Νικόλαος Αντωνίου

GOLDENPORT SHIPMANAGEMENT LTD

Κυβέλη Χριστίνα Τσιώλη

GOURDOMICHALIS MARITIME SA

Μιχαήλ Βουτσής

KONDINAVE S.A.

Μιχαήλ Άγγελος Παναγιάς

KONDINAVE S.A.

Μιχαήλ Δοντάς

LASKARIDIS MARITIME SA

Γεώργιος Καβαλάρης

LASKARIDIS MARITIME SA

Φώτιος Θεοδωράκης

LATSCO MARINE MANAGEMENT

Χαρίλαος ‘Οτιμος

M/MARITIME

Αγγελική Γαντζιά

NAFTOMAR SHIPPING AND TRADING CO

Μιχαήλ Άγγελος Πιερράτος

NEPTUNE LINES

Αμαλία Πανταζοπούλου

NEPTUNE LINES

Μαρία Δαμάσκου

OIL MARKETING & TRADING INTERNATIONAL FZC

Αθανάσιος Φωκαΐδης Ψύλλας

OIL MARKETING & TRADING INTERNATIONAL FZC

Γεώργιος Μαργαρίτης

OIL MARKETING & TRADING INTERNATIONAL FZC

Γεώργιος Μάνος

OIL MARKETING & TRADING INTERNATIONAL FZC

Γεώργιος Ορέστης Κολλύρης

OIL MARKETING & TRADING INTERNATIONAL FZC

Δημήτριος Κουλούρης

OIL MARKETING & TRADING INTERNATIONAL FZC

Εμμανουήλ Ξουφλάκης

PANTHEON TANKERS MANAGEMENT LTD

Ηλίας Παπαδημητρίου

PLEIADES SHIPPING AGENTS SA

Βασίλειος Μπάρτζης

PLEIADES SHIPPING AGENTS SA

Ειρήνη Τραυλού

PRIME MARINE MANAGEMENT INC

Ισμήνη Γεωργακοπούλου

ROKS MARITIME

Δημήτριος Δίκος

ROSWELL TANKERS CORP

Γεράσιμος Ιωαννίδης

SEANERGY MARITIME HOLDING CORP

Εμμανουέλα Λιουδάκη

SEANERGY MARITIME HOLDING CORP

Ευαγγελία Ευσταθίου

STARBULK SA

Αικατερίνη Ελένη Ευσταθιάδη

STARBULK SA

Κωνσταντίνος Παπαθανασίου

TECHNOMAR SHIPPING INC

Αγγελική Μυτιληνάκη

TECHNOMAR SHIPPING INC

Κωνσταντίνος Παραπούλης

THENAMARIS (SHIPS MANAGEMENT) INC

Αντωνία Προφυλλίδου

THENAMARIS (SHIPS MANAGEMENT) INC

Ευαγγελία Παπαδοπούλου

THENAMARIS (SHIPS MANAGEMENT) INC

Μάνθος Κωτσιόπουλος

TMS TANKERS LTD

Αθανασία Καλιακούδα

TMS TANKERS LTD

Μιχαήλ Πλατανιώτης

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ

Μαρία Κορνάρου

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ

Σταμάτιος Κουλούρης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΝΑΣΗΣ

Άννα Βαγγελάτου

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΛΜΑΣ

Λαΐς Ιωάννα Μαργιωρή

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΩΝΑΣΗΣ

Δημήτριος Ντάγκας

ΓΙΩΡΓΗΣ ΛΑΙΜΟΣ

Μαρία Μπάμπαλη

ΕΙΡΗΝΗ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ανδρέας Σπανόπουλος

ΕΙΡΗΝΗ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Αχίλλεια Νεφέλη Δασκαλοπούλου ‘Αουερ

ΕΙΡΗΝΗ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ηλίας Γιοράν Ναμίας

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ι. ΞΥΛΑ

Μαρία Παζιωτοπούλου

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΠΑΤΕΡΑ

Χαράλαμπος Σαλιβαράς

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ν. ΜΑΔΙΑ

Ελένη Λούκου

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ν. ΜΑΔΙΑ

Αδαμαντία Καλύβα

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ – ΕΥΓΕΝΙΔΗ

Παντελεήμων Παπαγεωργίου

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΑΥΛΟΥ

Χρήστος Δούκας

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΤΑΪΦΑ

Μαρία Γκούλτα

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΕΔΡΟΥ

Χρήστος Δημόπουλος

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΑΕ

Αριάννα Τσιμμαρρούστι

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΑΕ

Ελένη Ψαρουδάκη

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε. ΚΟΜΝΗΝΟΥ

Βασίλειος Στραβουδάκης

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ & ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δημήτριος Μουταφίδης

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ & ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ορέστης Μαυρουδής

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ & ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σοφία Βελούδου

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ & ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Χρήστος Σπέντζος

ΙΩΑΝΝΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Αγγελική Ραγκαβά

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ

Αριάδνη Ξυδιά

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΡΑΚΑΚΗ

Δημήτριος Κουτσουμάρης

ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ

Χριστίνα Γλυκερία Σαμακοβλή

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΑΒΛΑΣ

Στυλιανή Καραθανάση

ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

Χρήστος Άγγελος Κονίδας

ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΝΔΡΗ

Δαμιανός Κασαλιάς

ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗ

Απόστολος Κωνσταντέας