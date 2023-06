Συζήτηση CLIA-Ευρωβουλευτών

Συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα “Βιώσιμος, προσβάσιμος, χωρίς αποκλεισμούς τουρισμός κρουαζιέρας – Υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων και προορισμών” διοργάνωσε η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας στην Ευρώπη (CLIA Europe), μαζί με τέσσερις ευρωβουλευτές.

Όπως αναφέρει η Ένωση σε ανάρτησή της, υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διαπίστωση ότι η κρουαζιέρα αποτελεί συχνά τη μοναδική επιλογή διακοπών για τους ταξιδιώτες με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους οι εταιρείες υποστηρίζουν τις τοπικές παραδόσεις, τους πολιτισμούς και τις οικονομίες.

Ahead of #WorldOceanDay, #CLIA is proud to announce it has joined The Roundtable on Sustainable Biomaterials, @RSB_org, a part of its commitment to chart the course to net-zero carbon cruising by 2050. https://t.co/l9yAsyStTM pic.twitter.com/b0wXTgwTjK

— CLIA in Europe (@CLIAEurope) June 7, 2023