ESG Shipping Awards: Παγκόσμια «πρώτη» με 200 υποψηφιότητες – Ποιοι βραβεύτηκαν

Παγκόσμια «πρεμιέρα» έκανε χθες το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής, η εκδήλωση για τα ESG Shipping Awards για την ελληνική ναυτιλία. Τα βραβεία ESG ως ιδέα “γεννήθηκαν” πριν καν θεσμοθετηθούν από την ανάγκη των ανθρώπων της ελληνικής ναυτιλίας όχι απλώς για να τιμηθούν αλλά για να παραμένουν πρωτοπόροι απέναντι στις προκλήσεις της εποχής. Άλλωστε στο πνεύμα αυτό, οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες πρωτοπορούν εδώ και δεκαετίες, αναπτύσσοντας δράσεις και πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος, την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης.

Με περισσότερες από 200 υποψηφιότητες σε 11 κατηγορίες βραβείων η πρεμιέρα των πρώτων ESG Shipping βραβείων παγκοσμίως κατέδειξε την αποδοχή της από την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα και έθεσε ασφαλείς βάσεις για τη μετάβαση της ναυτιλίας σε μια νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής έγιναν αναλυτικές παρουσιάσεις των δράσεων που αξιολογήθηκαν, ενώ προβλήθηκαν και σχετικά βίντεο. Όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν την αξία της θεσμοθέτησης των βραβείων ως μια διαδικασία αλληλοδιδακτικής βελτίωσης, η οποία αποδεικνύει για ακόμα μια φορά τον ηγετικό ρόλο των Ελλήνων στην παγκόσμια ναυτιλία. Τέλος η βραδιά πλαισιώθηκε από εξαιρετικές μουσικές παρουσίες και φαντασμαγορικές εικαστικές δημιουργίες.

Τα Βραβεία

Αναλυτικά, στις 11 ξεχωριστές κατηγορίες βράβευσης η κατάταξη των νικητών είχε ως εξής:

ESG LEADER awards

Χρυσό: Neptune Lines Shipping and Managing Enterprises SA

Αργυρό: STAR BULK CARRIERS CORP.

Χάλκινο: DANAOS CORPORATION

Environment Award

Χρυσό: Danaos Corporation (Environmental Life Cycle Assessment)

Αργυρό: Euronav Ship Management (Sustainable Financing)

Χάλκινο: Laskaridis Shipping (BlueCycle programme)

Climate Change Award

Gold: Star Bulk Carriers corp. (Decarbonization Action Plan)

Silver: Diana Shipping Inc. (Sustainability Linked Loan)

Bronze: Seanergy Maritime Holdings Corp. (ΑΙ Decision Making Tools)

Eco efficiency Award

Gold: Grimaldi Group (Hybrid Ro-Ro vessels)

Silver: Prime Marine (Eco-efficiency Programme)

Bronze: DeepSea Technologies (Artificial Intelligence based voyage planning Wallenius Wilhelmsensels)

Social Award

Gold: Stem Shipping (Strategy for equal opportunities)

Silver: DIANIK BROSS SHIPPING CORPORATION SA (Social strategy)

Bronze: Century Bulk Carriers Management Co. & Chandris Hellas Inc. Bronze (Human Relations Department)

Health & Safety Award

Gold: Latsco Shipping Limited (Occupational Health & Safety Management System)

Silver: Survitec Safety Solutions Hellas SA (GHOST ( Global Health & Occupational Safety Team)

Bronze: ARCADIA SHIPMANAGEMENT CO LTD (Safety Protection Programme)

People Award

Gold : Diana Shipping Services S.A. ( Together for Good programme)

Silver: Neptune Lines Shipping and Managing Enterprises SA (Silver Leadership & Development programme)

Bronze: Latsco Shipping Limited (People Wellness & Rewards programme)

Community Contribution Awards

Gold: ATTICA GROUP (Support local communities)

Silver: Laskaridis Shipping Co. Ltd. Silver (ANA – PNOI programme)

Bronze: Hellenic Hull Management (“Joining hands with the world.”)

Governance Award

Gold: Danaos Corporation (Corporate Governance program)

Silver: STAR BULK CARRIERS CORP. (INTEGRITY AND ACCOUNTABILITY plan)

Bronze: Diana Shipping Inc. (Credible Board Structure)

Business Ethics Award

Gold: ATTICA GROUP (Regulation of Professional Conduct & Business Ethics)

Silver: Aegean Shipping Management SA (Business Ethics programme)

Bronze: Pioneer Marine Group of Companies (Standards of business Conduct & Ethics)

Technology Award

Gold: Seanergy Maritime Holdings Corp. (Collaborative Package of Energy Efficiency Technologies)

Silver: Avin International LTD (“Ammonia Ready” Suezmax Tankers)

Bronze: Anemoi Marine Technologies (Modern mechanical sails – Rotor Sails)

Motivation Awards

Navigator Consulting (Stakeholder Engagement & Youth empowerment)

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου (Sustainable Facilities)

Τα βραβεία παρέδωσαν οι:

ESG Leader Award presented by : Αληθεια Διακατου, Partner Deloitte

Environment Award presentedby: Pallete Παλαιολόγου, CEO Bureau Veritas

Climate Change Awardpresented by: Watson Farley & Williams Αλεξία Χατζημιχάλη, Partner και head of the Greek Office,

Eco-efficiency Award presented by: Dr. George Pateras Προέδρος του Ναυτικού Επιμελητήριου Ελλάδος

Social Leader award presented by: Michalis Pandazopoulos Senior Vice President, Liberian Registry Hellas

Health & Safety Award presented by: Δημήτρης Φαφαλιός, Προέδρος της InterCargo

People Award presented by: Κωνσταντίνος Οικονόμου, CEO Marine Tours Group

Community Contribution Award presented by:Υποναύαρχος ΛΣ κ. Νικόλαος Πολέμης 1ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Αττικής και Νήσων)

Governance Award [presented by: Χριστίνα Μαργέλλου, General Manager Head of Shipping Eurobank

Technology Award presented by: David Livingston US Special Presidential Envoy for Climate

Business Ethics Award presented by: Έλενα Αθουσάκη και Κατερινα Σταθοπουλου, Principal Organizers ESGSA

Την άρτια οργάνωση της εκδήλωσης επιμελήθηκε η κ. Στελίνα Μαρκουλάκη και την παραγωγή η κ. Κατερινα Βασιλάκη.

Η εκδήλωση

Την έναρξη των χαιρετισμών κήρυξε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανόλης Κουτουλάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Πρόκειται για μια εκδήλωση που είναι οργανωτικό global statement της ελληνικής ναυτιλίας και του οικοσυστήματός της ότι μπορεί να πρωτοπορεί, να προσαρμόζεται και να ηγείται σε κάθε τι νέο και σε κάθε πρόκληση, ιδίως όταν αφορά τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία. Η ελληνική ναυτιλία είναι σχεδόν σύσσωμη εδώ απόψε, διότι δεν φοβάται να μετρηθεί, δεν φοβάται να συγκριθεί και σίγουρα ξέρει να κερδίζει.»

Ο κ. Κουτουλάκης στη συνέχεια τεκμηρίωσε τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επιθυμεί να μετέχει στη συζήτηση για το ESG και την εξέλιξη του ρόλου των ESG δεικτών.

Ο Πρόεδρος του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Δρ. Γιώργος Πατέρας στον χαιρετισμό τόνισε μεταξύ άλλων: «Ο εξαιρετικά εντυπωσιακός αριθμός συμμετεχόντων αποδεικνύει ότι ως κλάδος η Ναυτιλία είναι πλήρως αφοσιωμένη στην πραγματικότητα των ESG. Τα σημερινά βραβεία δίνουν στις εταιρείες την ευκαιρία να αναλογιστούν, να προβληματιστούν, αλλά και να γιορτάσουν την πρόοδο που σημειώνουν οι ναυτιλιακές εταιρείες στα ESG. Τα ESG Shipping Awards είναι επιπλέον μια ευκαιρία για να δούμε πού βρισκόμαστε ως κλάδος, πώς συνεισφέρουμε στην κοινή μας ομάδα και σε ποιους τομείς. Πώς θα πρέπει να κινηθούμε από εδώ και μπρος. Είμαι πολύ περήφανος που αυτή η πρωτοβουλία ήταν κοινή ιδέα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και των ESG Shipping Awards, αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά ότι η Ελλάδα είναι ηγέτης σε όλους τους τομείς του κλάδου μας. Τα βραβεία ESG για εξαιρετικές πρακτικές παρέχουν ανεκτίμητες γνώσεις και χρήσιμες πληροφορίες για την περαιτέρω πρόοδο και κατανόηση της έννοιας του ESG. Μαζί με τους διοργανωτές είναι πρόθεση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος να ενσωματώσει τις βέλτιστες πρακτικές ESG σε πρακτικές οδηγίες ESG για τη ναυτιλιακή βιομηχανία».

Εκ μέρους των διοργανωτών, η κυρία ‘Ελενα Αθουσάκη και η κυρία Κατερίνα Σταθοπούλου επεσήμαναν στα εισαγωγικά τους σχόλια σχετικά με τον σκοπό των ESG Shipping Awards: «Για εμάς, τους διοργανωτές, τα ESG Shipping Awards φιλοδοξούν να γίνουν ο ασφαλής οδηγός για την υιοθέτηση καλών πρακτικών στον χώρο της ναυτιλίας που θα προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου και των πρακτικών που θα βελτιώσουν τις επιδόσεις των εταιρειών σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Το πραγματικό όφελος λοιπόν δεν είναι άλλο από τη διάδραση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών οι οποίες θα οδηγήσουν αποτελεσματικά στον μετασχηματισμό και τη μετάβαση της ναυτιλίας σε μια νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης. Winning through sharing, είναι το μότο της σημερινής βραδιάς!»

Ο Managing Director του US Special Presidential Envoy for Climate, David Livingston, αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο των βραβείων στην κλιματική κρίση, καθώς οι βραβευμένοι ανέλαβαν δράσεις που προωθούν τις βέλτιστες πρακτικές, πολιτικές αλλά και την καινοτομία που χρειάζεται η ναυτιλία για να κρατήσει ζωντανό το 1,5 βαθμό Κελσίου. Ο κος Livingston είχε επίσης την ευκαιρία να ανακοινώσει ότι το Our Ocean Conference 2024 θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα: «Το Our Ocean Conference 2024 είναι μια διεθνής διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το 2024 στην Ελλάδα και επικεντρώνεται σε πραγματικές δεσμεύσεις και πραγματικές λύσεις, όπως αυτές των ESG Shipping Awards».