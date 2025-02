Δεν πηγαίνει στην G20 ο Μάρκο Ρούμπιο: «Η Νότια Αφρική κάνει πολύ άσχημα πράγματα»

«Δεν θα παρευρεθώ στη σύνοδο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ. Η Νότια Αφρική κάνει πολύ κακά πράγματα», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ μέσω X, θίγοντας πριν απ’ όλα την «απαλλοτρίωση ιδιωτικών ιδιοκτησιών».

Η σύνοδος της G20 σε επίπεδο ΥΠΕΞ προγραμματίζεται να διεξαχθεί την 20ή και την 21η Φεβρουαρίου.

«Η δουλειά μου είναι να προωθώ τα εθνικά συμφέροντα της Αμερικής, όχι να σπαταλάω χρήματα των φορολογουμένων για να ενθαρρύνω τον αντιαμερικανισμό», έγραψε ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ, καταγγέλλοντας ιδίως πως το πρόγραμμα της συνόδου περιλαμβάνει συνομιλίες για «την κλιματική αλλαγή» και την προώθηση προγραμμάτων «διαφορετικότητας και συμπερίληψης».

I will NOT attend the G20 summit in Johannesburg.

South Africa is doing very bad things. Expropriating private property. Using G20 to promote “solidarity, equality, & sustainability.” In other words: DEI and climate change.

My job is to advance America’s national interests, not…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 5, 2025