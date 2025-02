Βενεζουέλα: Ελεύθεροι 6 Αμερικανοί μετά τη συνάντηση του απεσταλμένου του Τραμπ με τον Μαδούρο

Την απελευθέρωση των Αμερικανών γνωστοποίησαν με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ντόναλντ Τραμπ και ο ειδικός απεσταλμένος του, Ρίτσαρντ Γκρενέλ. Ο Γκρενέλ δημοσίευσε μάλιστα φωτογραφία των έξι από το αεροπλάνο, προσθέτοντας ότι μίλησαν τηλεφωνικά με τον Τραμπ για να τον ευχαριστήσουν.

We are wheels up and headed home with these 6 American citizens.

They just spoke to @realDonaldTrump and they couldn’t stop thanking him. pic.twitter.com/sCvCO4HQQv

— Richard Grenell (@RichardGrenell) February 1, 2025