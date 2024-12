Βιετνάμ: 11 νεκροί σε πυρκαγιά σε καραόκε μπαρ – Συνελήφθη ύποπτος για εμπρησμό

Η αστυνομία έχει θέσει υπό κράτηση ύποπτο για εμπρησμό, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας του Βιετνάμ.

Ο άνδρας που έχει τεθεί υπό κράτηση φέρεται να ομολόγησε πως χρησιμοποίησε βενζίνη για να βάλει φωτιά στο ισόγειο του τριώροφου καταστήματος έπειτα από διαπληκτισμό του με μέλη του προσωπικού.

In Vietnam, at least 11 people have died after a man allegedly lit a fire on the ground floor of a cafe after an argument with members of staff. https://t.co/xiiFx6ET3u

— DW News (@dwnews) December 19, 2024