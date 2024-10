Αλβανία: Κινηματογραφική σύλληψη για υπόθεση διαφθοράς του πρώην προέδρου Ιλίρ Μέτα

Ο εκπρόσωπος του Μέτα, Τέντι Μπλούσι, κατααδίκασε τη σύλληψη λέγοντας ότι «θα καταδικαστεί από όλους τους πατριώτες και έντιμους Αλβανούς».

Βίντεο που προβλήθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν αστυνομικούς, φορώντας μάσκες, να σταματούν ένα μαύρο αυτοκίνητο και να βγάζουν έξω τον Μέτα, o οποίος έδειξε να αντιστέκεται.

Το Reuters δεν έχει επαληθεύσει το βίντεο.

«Αυτή η κυβέρνηση θα πληρώσει το τίμημα σε κάθε δρόμο και σε κάθε πλατεία», είπε ο Μπλούσι, όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρξουν διαμαρτυρίες από υποστηρικτές του Μέτα.

WATCH: Former Albanian President and Prime Minister Ilir Meta has been arrested on charges of corruption, concealment of wealth and money laundering, marking the arrest of all major opposition leaders in Albania pic.twitter.com/JtU6cFbuuV

