Χεζμπολάχ: Στη δημοσιότητα ένα παλιό ηχογραφημένο μήνυμα του Νασράλα

Σε αυτή την ηχογράφηση, ο Νασράλα απευθύνεται σε μαχητές της λιβανέζικης οργάνωσης που σήμερα βρίσκεται σε ανοιχτό πόλεμο με το Ισραήλ.

Δεν είναι γνωστό πότε είχε γίνει η ηχογράφηση.

Σε αυτή, διάρκειας σχεδόν δύο λεπτών, ο Νασράλα απευθύνεται σε μαχητές της οργάνωσης ενώ πραγματοποιούσαν στρατιωτικούς ελιγμούς

«Βασιζόμαστε σε εσάς, την παρουσία σας, το αίμα σας και τη τζιχάντ σας για να υπερασπιστείτε τον λαό σας, τους συγγενείς σας (…) αυτήν την ιερή γη και αυτό τον ευγενή λαό», ακούγεται ο Νασράλα να λέει.

