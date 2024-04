Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα μπει στη Ράφα με ή χωρίς συμφωνία για ομήρους και εκεχειρία

Η επιχείρηση που σχεδιάζει το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Ράφα, στη νότια Γάζα, θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το αν θα επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η ιδέα ότι θα σταματήσουμε τον πόλεμο πριν πετύχουμε όλους τους στόχους του είναι εκτός συζήτησης», δήλωσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία.

«Θα εισβάλουμε στη Ράφα και θα εξοντώσουμε τα τάγματα της Χαμάς εκεί, με ή χωρίς συμφωνία, για να επιτύχουμε μια συνολική νίκη» επεσήμανε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

#UPDATE Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Tuesday that the Israeli military will launch a ground offensive in Rafah "with or without" a truce with Hamas in Gaza. pic.twitter.com/bgHvzmiJyC

— AFP News Agency (@AFP) April 30, 2024