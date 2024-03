ΗΠΑ: Ποινές κάθειρξης έως και 40 ετών σε αστυνομικούς για φρικιαστικά βασανιστήρια σε Αφροαμερικανούς

Ποινές φυλάκισης από 10 έως 40 έτη επέβαλε δικαστήριο του Μισισιπή σε 6 λευκούς πρώην αστυνομικούς που καταδικάστηκαν για τα φρικιαστικά βασανιστήρια στα οποία υπέβαλαν δυο Αφροαμερικανούς τον Ιανουάριο του 2023.

Και οι 6 είχαν ομολογήσει την ενοχή τους από τον Αύγουστο. Βασάνιζαν τα θύματα για σχεδόν δυο ώρες, χρησιμοποιώντας ομοίωμα πέους, τέιζερ, ξίφος και τελικά πιστόλι. Ένας εξ αυτών έφθασε στο σημείο να βάλει το υπηρεσιακό του όπλο μέσα στο στόμα του ενός και να πυροβολήσει, προκαλώντας του κάταγμα στο σαγόνι.

Ο συγκεκριμένος αστυνομικός, ο Χάντερ Έλγουορντ, 31 ετών, καταδικάστηκε τη Δευτέρα να εκτίσει ποινή κάθειρξης 20 ετών. Ο συνάδελφός του Τζέφρι Μίντλτον, 46 ετών, καταδικάστηκε να εκτίσει 17,5 χρόνια κάθειρξης.

Άλλοι δύο, ο Κρίστιαν Ντέντμον, 2 ετών, και Ντάνιελ Οπντάικ, 28 ετών, καταδικάστηκαν προχθές Τετάρτη να εκτίσουν αντίστοιχα κάθειρξη 40 και 17 ετών αντίστοιχα. Ο πρώτος καταδικάστηκε στη βαρύτερη ποινή διότι διέπραξε τα χειρότερα βασανιστήρια σεξουαλικής φύσης.

Ο Μπρετ ΜακΆλπιν, 53 ετών, και ο Τζόσουα Χάρτφιλντ, 32 ετών, καταδικάστηκαν με τη σειρά τους χθες Πέμπτη να εκτίσουν κάθειρξη αντίστοιχα 27 και 10 ετών.

Οι ομοσπονδιακές αρχές θα εγγυηθούν «πως θα λογοδοτούν αστυνομικοί που παραβιάζουν συνταγματικά δικαιώματα και προδίδουν την εμπιστοσύνη των πολιτών», τόνιζε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του ο υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ.

A fifth former sheriff's deputy in Mississippi has been sentenced to more than 27 years in prison for participating in the racist torture of two Black men. https://t.co/Gm0zMCKH7f

— The Associated Press (@AP) March 21, 2024