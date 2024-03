ΗΠΑ: 6 αστυνομικοί υπέβαλαν σε φριχτά βασανιστήρια Αφροαμερικανούς – Οδηγούνται στη φυλακή

Επί σχεδόν δύο ώρες έξι αστυνομικοί βασάνιζαν δύο Αφροαμερικανούς χρησιμοποιώντας τέιζερ, ομοίωμα πέους, ξίφος και τελικά το υπηρεσιακό τους όπλο. Και οι 6, που είναι όλοι τους λευκοί, έχουν αποπεμφθεί από το σώμα και οδηγούνται στη φυλακή.

Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι τον περασμένο Αύγουστο και σήμερα ακούνε τις ποινές τους. Ο 31χρονος Χάντερ Έλγουορντ, που έφθασε στο σημείο να βάλει το υπηρεσιακό πιστόλι του μέσα στο στόμα του ενός και να πυροβολήσει, προκαλώντας του κάταγμα στο σαγόνι, καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Ο συνάδελφός του Τζέφρι Μίντλτον, 46 ετών, καταδικάστηκε να εκτίσει 17,5 χρόνια κάθειρξης. Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι θα μάθουν τις ποινές τους αργότερα σήμερα και αύριο Πέμπτη.

Οι ομοσπονδιακές αρχές θα εγγυηθούν «πως θα λογοδοτούν αστυνομικοί που παραβιάζουν συνταγματικά δικαιώματα και προδίδουν την εμπιστοσύνη των πολιτών», τόνισε σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του ο υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ.

Mississippi ‘Goon Squad’ deputies get yearslong sentences for racist torture of 2 Black men https://t.co/jEnPjEpzRX

— NEWS CENTER Maine (@newscentermaine) March 20, 2024