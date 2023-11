Ντέιβιντ Κάμερον: Από πρωθυπουργός του Brexit, επέστρεψε ως υπουργός Εξωτερικών

Προ επτά ετών, ο Ντέιβιντ Κάμερον εγκατέλειψε την Ντάουνινγκ Στριτ, έχοντας χάσει το στοίχημα του Brexit, μετά το δημοψήφισμα που ο ίδιος είχε προκηρύξει – παρόλο που ο ίδιος είχε ταχθεί υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην Ε.Ε.

Λίγους μήνες αργότερα η πολιτική του σταδιοδρομία φάνηκε να ολοκληρώνεται, μετά την παραίτησή του από βουλευτής, εν μέσω κατηγοριών από τους αντιπάλους του για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Υποστηρικτές του Brexit του καταλόγισαν, δε, ότι δεν εφάρμοσε μια σωστή στρατηγική για την προετοιμασία της βρετανικής εξόδου από την Ε.Ε.

Σε μια απροσδόκητη επιστροφή, ο Ντέιβιντ Κάμερον είναι από σήμερα ο νέος υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, κατόπιν απόφασης του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, μια κίνηση που είδε με θετικό μάτι η κεντρώα πτέρυγα των Τόρις. Στον αντίποδα, για τους επικριτές του Σούνακ, ο διορισμός του Κάμερον είναι μια κίνηση απόγνωσης, την ώρα που το κόμμα του έχει μείνει πολύ πίσω στις δημοσκοπήσεις.

«Αν και μπορεί να διαφώνησα με κάποιες μεμονωμένες αποφάσεις, είναι σαφές για εμένα ότι ο Ρίσι Σούνακ είναι ένας ισχυρός και ικανός πρωθυπουργός, ο οποίος επιδεικνύει υποδειγματική ηγεσία σε μια δύσκολη στιγμή», είπε ο Κάμερον σε δήλωσή του μετά τον διορισμό του.

The Prime Minister has asked me to serve as his Foreign Secretary and I have gladly accepted.

We are facing a daunting set of international challenges, including the war in Ukraine and the crisis in the Middle East. At this time of profound global change, it has rarely been more…

— David Cameron (@David_Cameron) November 13, 2023