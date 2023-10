Επικοινωνία Μπλίνκεν με Αμπάς – Συλλυπητήρια του Αμερικανού ΥΠΕΞ για τα θύματα στο νοσοκομείο Αλ Αχλί

Επικοινωνία με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, είχε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος εξέφρασε τα βαθιά του συλλυπητήρια για τους Παλαιστίνιους που έχασαν την ζωή τους κατά το πλήγμα στο νοσοκομείο Αλ Αχ στη Γάζα.

Spoke with Palestinian Authority President Abbas to express the United States’ profound condolences for the civilian Palestinian lives lost in the explosion at the Al Ahli Anglican hospital in Gaza City.

