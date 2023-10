Ισραήλ: Βίντεο δείχνει τον 12χρονο αδελφό της ,όμηρο της Χαμάς

«Δεν έχουν απομείνει άλλα δάκρυα» για την Γκάγια Καλντερόν, μια νεαρή γυναίκα από το Ισραήλ που δηλώνει απεγνωσμένη αφού οι γονείς της, η αδελφή της και ο μεγαλύτερος αδελφός της αγνοούνται από το Σάββατο, όταν οι μαχητές της Χαμάς επιτέθηκαν στο κιμπούτς όπου ζούσε η οικογένεια. Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο η 21χρονη αναγνώρισε τον 12χρονο αδελφό της, όμηρο στα χέρια ενόπλων.

Η Γκάγια, μιλώντας από το Τελ Αβίβ όπου ζει, ικέτευσε για την ασφαλή επιστροφή της οικογένειάς της.

«Τους χρειαζόμαστε πίσω. Δεν έχει σημασία που δεν έχουμε πλέον σπίτι, κάηκε ολοσχερώς, απλώς τους χρειάζομαι», είπε.

Η νεαρή ξύπνησε από τις σειρήνες στο Τελ Αβίβ το πρωί του Σαββάτου, αφού είχε ξεκινήσει η επιχείρηση της Χαμάς. Ένας φίλος της είπε ότι μέλη της παλαισιτνιακής ισλαμιστικής οργάνωσης είχαν μπει στο κιμπούτς Νιρ Οζ όπου ζούσε η οικογένειά της. Τους τηλεφώνησε αμέσως για να ρωτήσει αν είναι καλά. Και της απάντησαν ότι, όχι, δεν ήταν καλά, δεν ήξεραν τι συνέβαινε.

This is Erez Calderon, a 12 year-old Israeli boy, kidnapped by Hamas and held hostage in Gaza.

They are terrorizing this child. Hamas are savages with no red lines.

Share this video❗️Show the world the evil of Hamas ‼️pic.twitter.com/NjS1EsnZIi

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 8, 2023