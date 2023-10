ΕΕ: Επείγουσα αναθεώρηση της οικονομικής βοήθειας προς την Παλαιστίνη

Την βοήθεια της ΕΕ προς την Παλαιστίνη επανεξετάζει η Κομισιόν, σημειώνοντας πως καταδικάζει απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις που πραγματοποίησε η Χαμάς κατά του Ισραήλ το Σαββατοκύριακο.

Εκτός από τις υπάρχουσες διασφαλίσεις, στόχος αυτής της αναθεώρησης είναι να διασφαλίσει ότι καμία χρηματοδότηση της ΕΕ δεν επιτρέπει έμμεσα σε καμία τρομοκρατική οργάνωση να πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά του Ισραήλ, σημειώνει ανακοίνωση της Κομισιόν.

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει εξίσου εάν, υπό το φως των μεταβαλλόμενων συνθηκών επί τόπου, τα προγράμματα στήριξης της προς τον παλαιστινιακό πληθυσμό και την Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να προσαρμοστούν.

Η Επιτροπή θα διενεργήσει αυτήν την επανεξέταση το συντομότερο δυνατό και θα συντονίσει με τα κράτη μέλη και τους εταίρους κάθε αναγκαία συνέχεια δράσης.

Στο μεταξύ, καθώς δεν είχαν προβλεφθεί πληρωμές, δεν θα υπάρξει αναστολή πληρωμών.

Τονίζεται, τέλος, ότι αυτή η αναθεώρηση δεν αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Συγκεκριμένα, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, δήλωσε, μέσω της πλατφόρμας “Χ”, ότι η αναστολή κάθε πληρωμής, θα τιμωρούσε ολόκληρο τον παλαιστινιακό λαό, βλάπτοντας παράλληλα και τα συμφέροντα της ΕΕ στην περιοχή και θα ενθάρρυνε ακόμη περισσότερο τους τρομοκράτες.

The review of the EU's assistance for Palestine announced by the European Commission will not suspend the due payments, as clarified by the Commission’s press release.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 9, 2023