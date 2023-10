Λωρίδα της Γάζας: Κατέρρευσε ο Πύργος της Παλαιστίνης, από ισραηλινό χτύπημα

Τρία κτίρια του «Πύργου της Παλαιστίνης» στη συνοικία αλ-Ρινάλ της πόλης της Γάζας, καταστράφηκαν σήμερα από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που είδαν τους τρεις πύργους άνω των δέκα ορόφων να καταρρέουν ο ένας μετά τον άλλον μετά από εκρήξεις.

🇵🇸 #Palestine || Israeli warplanes destroy the residential tower of “Palestine” in Gaza City. 7.10.23

طائرات الاحتلال تدمر برج فلسطين في مدينة غزة pic.twitter.com/GqK1pBoNSS

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) October 7, 2023