ΕΕ: Άτυπο συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών- Οι «27» πηγαίνουν Κίεβο

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Ύπατος Εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ συναντώνται σήμερα σε ειδική σύνοδο με τον Ουκρανό ομόλογό τους. Όμως αντί να μεταβεί ο Ντμίτρο Κουλέμπα στις Βρυξέλλες ή να συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης, αυτή τη φορά οι Ευρωπαίοι υπουργοί θα συνεδριάσουν στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Συγκαλώ σήμερα τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ στο Κίεβο για την πρώτη εκτός ΕΕ συνάντηση και των 27 κρατών μελών. Το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται εντός της ΕΕ», ανέφερε ο Μπορέλ σε σχετική του ανάρτηση.

We are convening a historic meeting of EU Foreign Ministers here in Ukraine, candidate country and future member of the EU.

We are here to express our solidarity and support to the Ukrainian people.https://t.co/zcv6agCcIy

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 2, 2023