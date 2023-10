Ισπανία: Μακραίνει η λίστα των θυμάτων από τη φωτιά σε νυχτερινό κέντρο

Τουλάχιστον 13 είναι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής σε νυχτερινό κέντρο στη Μούρθια, στη νοτιοανατολική Ισπανία.

Φόβοι εκφράζονται πως ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες σωστικών συνεργείων στους χώρους του νυχτερινού κέντρου «Teatre», που είναι γνωστό και ως «Fonda Milagros».

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι ανασύρθηκαν τραυματίες.

Το έργο των σωστικών συνεργείων είναι δύσκολο, καθώς υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης τμημάτων του κτηρίου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, στο κλαμπ διοργανωνόταν ένα πάρτι γενεθλίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο του διώροφου νυχτερινού κέντρου.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν επί του παρόντος τα αίτια της πυρκαγιάς, με τις αρχές να διενεργούν έρευνα.

Περισσότεροι από 40 πυροσβέστες και 12 οχήματα έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, καταφέρνοντας να σβήσουν τη φωτιά.

— AFP News Agency (@AFP) October 1, 2023