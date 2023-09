Βρετανία: Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ήθελαν να μιλήσει η βασίλισσα στον Τζόνσον για τη συμπεριφορά του

Ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι του Ηνωμένου Βασιλείου είχαν εκφράσει στο παλάτι του Μπάκιγχαμ τις ανησυχίες τους για τη συμπεριφορά του Μπόρις Τζόνσον όσο βρισκόταν στον πρωθυπουργικό θώκο, ενώ συζητήθηκε ακόμη και το ενδεχόμενο η ίδια η βασίλισσα Ελισάβετ να του μιλήσει, σύμφωνα με ντοκιμαντέρ του BBC.

Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, το οποίο εξετάζει την πολιτική αναταραχή στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ της ψηφοφορίας για το Brexit και της σύντομης πρωθυπουργικής περιόδου της Λιζ Τρας, η επικοινωνία μεταξύ στελεχών της Ντάουνινγκ Στριτ και του παλατιού ήταν πιο τακτική από ό,τι συνήθως, με επίκεντρο τις ανησυχίες για τη συμπεριφορά του Τζόνσον.

Μία από τις πηγές ανέφερε, σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, ότι κάποιος έπρεπε να υπενθυμίσει στον Μπόρις Τζόνσον το Σύνταγμα. Οι αξιωματούχοι της Ντάουνινγκ Στριτ ήλπιζαν ότι η βασίλισσα θα μπορούσε να θίξει το ζήτημα στις προσωπικές της συνομιλίες με τον πρωθυπουργό.

Ανώνυμη πηγή είπε ότι η ατμόσφαιρα στην Ντάουνινγκ Στριτ εκείνη την περίοδο ήταν «πολύ δυσάρεστη και εντελώς τρελή». Επί του παρόντος, το Παλάτι δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο.

