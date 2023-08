Μεγάλη πυρκαγιά στο ανατολικό Λονδίνο

Δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 100 πυροσβέστες έδιναν μάχη με την τεράστια φωτιά στο ανατολικό Λονδίνο την Παρασκευή με σύννεφα μαύρου καπνού ορατά στον ορίζοντα της πόλης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου, η φωτιά βρίσκεται σε επιχειρηματικό κέντρο στο Bow, Tower Hamlets.

«Η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι γνωστή σε αυτό το στάδιο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου.

The fire in #Bow is now under control. Crews will remain on scene damping down. https://t.co/PaKh6pVn7W pic.twitter.com/bsWYrvpEa8

— London Fire Brigade (@LondonFire) August 25, 2023