Μακρόν: Η Γαλλία στέλνει πυραύλους μεγάλης εμβέλειας στην Ουκρανία

Την αποστολή πυραύλων κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Scalp στην Ουκρανία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του, προσερχόμενος στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, οι πύραυλοι αυτοί θα βοηθήσουν τις ουκρανικές δυνάμεις να πλήξουν στόχους βαθιά πίσω από τις ρωσικές γραμμές.

«Πιστεύω ότι σήμερα αυτό που είναι σημαντικό για εμάς είναι να στείλουμε ένα μήνυμα υποστήριξης προς την Ουκρανία και ενότητας του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

#UPDATE France will provide Ukraine with Scalp long-range cruise missiles to help Kyiv’s forces strike targets deep behind Russian lines, President Emmanuel Macron said Tuesday. pic.twitter.com/AY2YbtrZmb

— AFP News Agency (@AFP) July 11, 2023