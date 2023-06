Στο έλεος των πυρκαγιών ο Καναδάς: Μέχρι τη Νέα Υόρκη έφτασε ο καπνός (φωτογραφίες, βίντεο)

Απόκοσμες εικόνες έρχονται από τη Βόρεια Αμερική, καθώς οι φωτιές που κατακαίνε εδώ και τουλάχιστον έναν μήνα τον Καναδά δεν λένε να κοπάσουν, με τον καπνό να φτάνει μέχρι τη Νέα Υόρκη.

Μια ομίχλη κάλυψε την Τρίτη ένα μεγάλο τμήμα των βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών από τον Καναδά, όπου εκατοντάδες πυρκαγιές μαίνονται, προκαλώντας συναγερμούς για την ατμόσφαιρα από τη Μινεσότα έως τη Μασαχουσέτη.

Authorities in New York, Toronto and Ottawa warned residents about the health risks from air polluted by smoke from unprecedented early summer wildfires in eastern Canada https://t.co/YeMAxvJQCU pic.twitter.com/gIRVUM2k3i

— Reuters (@Reuters) June 7, 2023