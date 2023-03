Υπόθεση Λίνεκερ: Πώς το BBC μεταδίδει μία μεγάλη κρίση που αφορά το ίδιο

Το BBC αναγκάστηκε να διακόψει μεγάλο μέρος του αθλητικού του προγράμματος, καθώς ήταν αντιμέτωπο με μία κλιμακούμενη κρίση, την οποία πυροδότησε η υπόθεση του Γκάρι Λίνεκερ.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής και παρουσιαστής της δημοφιλούς ποδοσφαιρικής εκπομπής Match of the Day επέκρινε με ανάρτησή του στο Twitter τη μεταναστευτική πολιτική της βρετανικής κυβέρνησης, συγκρίνοντας μάλιστα τις διατυπώσεις για τους μετανάστες σε σχετικό νομοσχέδιο με τη ρητορική που χρησιμοποιούσαν οι Ναζί. Το βρετανικό δίκτυο έκρινε το σχόλιο απρεπές και αποφάσισε να τον βάλει στον πάγο. «Τα καθήκοντά του στο Match of the Day αναστέλλονται έως ότου υπάρξει μία συμφωνία για τη χρήση των social media» ανακοινώθηκε, για να ξεσπάσουν σφοδρές αντιδράσεις.

Ένας αυξανόμενος αριθμός παικτών της αγγλικής Premier League και παρουσιαστών του BBC παρατάχθηκαν στο πλευρό του Λίνεκερ και αρνήθηκαν να εμφανιστούν στις εκπομπές του δικτύου, κάνοντας λόγο για καταστολή της ελευθερίας του λόγου και πολιτικές παρεμβάσεις. Το αποτέλεσμα ήταν το BBC να μεταδώσει «περιορισμένο αθλητικό πρόγραμμα».

Αντί για γενική κάλυψη το Σάββατο του πιο δημοφιλούς πρωταθλήματος στον κόσμο, το BBC δεν είχε ποδοσφαιρικές εκπομπές στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση και καμία σύνοψη νωρίς το βράδυ των τελικών σκορ των αγώνων της Premier League. Το μεσημεριανό τηλεοπτικό πρόγραμμα «Football Focus» αντικαταστάθηκε με ένα επεισόδιο επανάληψης της εκπομπής με αντίκες «Bargain Hunt», ενώ νωρίς το βράδυ το «Final Score» αντικαταστάθηκε με το «The Repair Shop».

Αυτό όμως που ήταν κάθε άλλο παρά περιορισμένο ήταν η κάλυψη της κρίσης αυτής, που έχει ξεσπάσει από τους δημοσιογράφους της ιστοσελίδας του ΒΒC.

Με την υπόθεση να έχει λάβει πολιτικές διαστάσεις (παρά τη διαβεβαίωση του ίδιου του πρωθυπουργού ότι η κυβέρνηση δεν είχε καμία παρέμβαση στο θέμα και την ευχή του οι δύο πλευρές να τα βρουν), το BBC άνοιξε liveblog με συνεχή ροή ειδήσεων και σχολίων. Ο,τι ακριβώς θα έκανε δηλαδή για οποιαδήποτε κρίση, που θα αφορούσε έναν τρίτο οργανισμό ή θα είχε προκαλέσει σάλο στην κοινή γνώμη. Τόσο στον ιστότοπο όσο και στις τηλεοπτικές μεταδόσεις του εκτεταμένες ήταν οι αναφορές στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η απόφαση της διοίκησης για τον Λίνεκερ, στο κύμα συμπαράστασης προς τον παρουσιαστή, ακόμη και στα αιτήματα για παραίτηση του επικεφαλής του BBC.

Και ενώ το να κόψεις από μία εκπομπή έναν «εξαιρετικά ταλαντούχο», όπως τον χαρακτήρισε και ο ίδιος ο Βρετανός πρωθυπουργός, παρουσιαστή, επειδή επέκρινε καυστικά μία κυβερνητική πολιτική είναι αναμφίβολα λογοκρισία από τη διοίκηση, η μετάδοση της κρίσης αυτής σε πραγματικό χρόνο από τους εργαζομένους του βρετανικού δικτύου μας θυμίζει γιατί η βρετανική δημόσια ραδιοτηλεόραση αποτελεί πρότυπο.

Το αντίστοιχο στην Ελλάδα θα ήταν να δούμε την ιστοσελίδα της ΕΡΤ να φιλοξενεί επικριτικά άρθρα για αποφάσεις της διοίκησής της και τους δημοσιογράφους της να μεταδίδουν live τα αιτήματα για παραίτηση του διευθυντή της. Δεν έχουμε δει ποτέ κάτι ανάλογο και θα ήταν μία μάλλον ασφαλής πρόβλεψη να πούμε ότι δεν πρόκειται να το δούμε ούτε στο άμεσο μέλλον.