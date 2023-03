Αλληλεγγύη στον Γκάρι Λίνεκερ μετά την απομάκρυνσή του από το BBC

Αντιδράσεις πυροδοτεί στην Αγγλία η απόφαση του BBC να διακόψει τη συνεργασία με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και τηλεσχολιαστή Γκάρι Λίνεκερ επειδή συνέκρινε την αντι-μεταναστευτική πολιτική της Βρετανικής κυβέρνησης με εκείνη της ναζιστικής Γερμανίας.

Οι θρύλοι του ποδοσφαίρου Ίαν Ράιτ και Άλαν Σίρερ ανακοίνωσαν ότι δεν θα εμφανιστούν στην αθλητική εκπομπή Match of the Day» του BBC, όπως είχε προγραμματιστεί ,σε ένδειξη αλληλεγγύης στον Λίνεκερ . Ο Ιαν Ράιτ έγραψε: «Όλοι ξέρουν τι σημαίνει για μένα το «Match of the Day», αλλά έχω πει στο BBC ότι δεν θα το κάνω. Αλληλεγγύη στον Λίνεκερ». Ανάλογα ήταν τα σχόλια κι άλλων παλαίμαχων ποδοσφαιριστών που μετείχαν ως σχολιαστές στην εκπομπή, κάνοντας μποϊκοτάζ.

Ο 62χρονος Λίνεκερ, έκανε retweet σε μια ανάρτηση της υπουργού Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν, η οποία είχε ανεβάσει ένα βίντεο μετά σχέδια της κυβέρνησης να απαγορεύσει στους ανθρώπους που φτάνουν παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο ,να ζητήσουν άσυλο.«Καλό παράδεισο, αυτό είναι πέρα ​​από απαίσιο» ήταν το σχόλιο που έκανε ο τηλεπαρουσιαστής και πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αγγλίας, για τον προτεινόμενο νέο νόμο.

«Δεν υπάρχει τεράστια εισροή. Λαμβάνουμε πολύ λιγότερους πρόσφυγες από άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή είναι απλώς μια απίστευτα σκληρή πολιτική που απευθύνεται στους πιο ευάλωτους ανθρώπους, με μια γλώσσα που δεν είναι διαφορετική με αυτήν που χρησιμοποιούσε η Γερμανία στη δεκαετία του 1930» έγραψε ο Λίνεκερ στο Twitter.Το BBC ανακοίνωσε ότι το σχόλιο του Γκάρι Λίνεκερ για τον προτεινόμενο μεταναστευτικό νόμο είναι αντίθετο με τις «οδηγίες του» να μην παίρνουν οι σχολιαστές θέση σε πολιτικά ζητήματα.

Η ναζιστική σύγκριση του θρύλου του ποδοσφαίρου και η επακόλουθη επίπληξή του από το BB, προκάλεσε σάλο. Ο Γκάρι Λίνεκερ δεν έχει ακόμη αντιδράσει στην απόφαση του BBC,άλλοι όμως τηλεπαρουσιαστές δεν σιώπησαν – και αποφάσισαν να δείξουν την αλληλεγγύη τους στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή. Έξι κορυφαίοι σχολιαστές, μεταξύ των οποίων ο Στηβ Γουίλσον και ο Κόνορ ΜακΝαμάρα, είπαν ότι «δεν είναι σωστό να συμμετέχουν στην εκπομπή».

Το σωματείο επαγγελματιών ποδοσφαιριστών PFA ανακοίνωσε μάλιστα ότι στηρίζει τους παίκτες που αρνούνται να δώσουν συνεντεύξεις στο BBC αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο Λίνεκερ παρουσιάζει την εκπομπή, η οποία δείχνει τα highlights της αγγλικής Premier League, από το 1999. Είναι πολύ δημοφιλής και έχει περίπου 8,6 εκατομμύρια followers στο Twitter. Είναι μάλιστα ο πιο ακριβοπληρωμένος παρουσιαστής του BBC με ετήσιες απολαβές 1,51 εκατ. ευρώ