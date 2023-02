Τουρκία: Βρέφος 10 ημερών και η μητέρα του ανασύρθηκαν ζωντανοί 90 ώρες μετά το σεισμό

Αναζωπυρώνεται η ελπίδα στα συντρίμμια στην Τουρκία, καθώς ακόμη ένα μωράκι 10 ημερών ανασύρθηκε ζωντανό, 90 ώρες μετά τον φονικό σεισμό.

Το βρέφος ανασύρθηκε από το κατεδαφισμένο σπίτι του μαζί με τη μητέρα του, με τη βοήθεια της ομάδας ΙΜΜ.

10-day old Yağız Ulaş has been rescued from the wreckage with his family, 90 hours after the earthquake. pic.twitter.com/fC7eHVb5xT

— Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) February 9, 2023