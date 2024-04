ΕΔΑΔ: Η αδράνεια ενάντια στην κλιματική αλλαγή παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα

Μερική νίκη πέτυχε μια ομάδα γυναικών από την Ελβετία, σε υπόθεση για την κλιματική αλλαγή που οδηγήθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).

Προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη, η ομάδα των γυναικών καταλόγισε στην κυβέρνηση της Ελβετίας ότι παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, αποτυγχάνοντας να ενεργήσει αρκετά γρήγορα για να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με το BBC, το ΕΔΑΔ αποφάνθηκε ότι πράγματι η ελβετική κυβέρνηση επηρέασε αρνητικά την υγεία των γυναικών, καθώς δεν μείωσε τις εκπομπές ρύπων αρκετά γρήγορα.

Top European court rules Swiss government harmed older women's health by not cutting emissions fast enough https://t.co/SnVQ4PATMy

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 9, 2024