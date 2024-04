Αυστρία: Προειδοποίηση ειδικών – «Χωρίς πάγο» η χώρα σε 45 χρόνια

Προειδοποίηση πως η Αυστρία πρόκειται να γίνει σε μεγάλο βαθμό μια χώρα «χωρίς πάγο» απηύθυναν ειδικοί, μελετώντας στοιχεία για τους παγετώνες των Άλπεων.

Εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης στον πλανήτη, σε έκθεσή του το Αυστριακό Alpine Club (OeAV) σημειώνει ότι η υποχώρηση των παγετώνων τα τελευταία επτά χρόνια έχει επιταχυνθεί.

Η μελέτη, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, διαπίστωσε ότι 93 αυστριακοί παγετώνες συρρικνώθηκαν κατά 23,9 μέτρα κατά μέσο όρο πέρυσι. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη υποχώρησή τους από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1891.

Δεδομένης της ανόδου της θερμοκρασίας στις Άλπεις, οι παγετώνες στην Αυστρία θα μπορούσαν να εξαφανιστούν σε μεγάλο βαθμό μέσα σε 45 χρόνια, προειδοποίησε το Alpine Club, προσθέτοντας ότι τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος υιοθετήθηκαν πολύ αργά.

«Σε 40 έως 45 χρόνια, όλη η Αυστρία θα είναι σχεδόν χωρίς πάγο», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ο Andreas Kellerer-Pirklbauer, επικεφαλής της υπηρεσίας μέτρησης παγετώνων του Alpine Club.

Στην Ελβετία, οι αλπικοί παγετώνες έχουν χάσει το 10% του όγκου τους μόνο τα τελευταία δύο χρόνια.

Austria is set to become largely "ice-free" within 45 years, the country's Alpine Club warned Friday, as two of its glaciers last year melted by more than 100 metres (330 feet).https://t.co/zgj76L3q6U

— AFP News Agency (@AFP) April 5, 2024