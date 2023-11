Κλιματικοί πρόσφυγες: Η Αυστραλία παραχωρεί «ειδικά δικαιώματα» στους πολίτες του Τουβαλού

«Ειδικά δικαιώματα» παραχωρεί η Αυστραλία του πολίτες του Τουβαλού, του αρχιπελάγους στον Ειρηνικό Ωκεανό, η ύπαρξη του οποίου απειλείται από την κλιματική αλλαγή και την άνοδο της στάθμης των υδάτων.

Βάσει μιας συμφωνίας – ορόσημο που ανακοίνωσαν οι δύο χώρες, οι κάτοικοι του Τουβαλού θα μπορούν να ζουν, να σπουδάζουν και να εργάζονται στην Αυστραλία και να έχουν πρόσβαση στην αυστραλιανή εκπαίδευση, την υγεία, καθώς και βασικό εισόδημα και οικογενειακή υποστήριξη κατά την άφιξή τους.

Η συμφωνία, την οποία ανακοίνωσαν οι πρωθυπουργοί της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, και του Τουβαλού, Καουσέα Νατάνο, περιλαμβάνει επίσης προβλέψεις για την ασφάλεια του αρχιπελάγους, δεσμεύοντας κυρίως την Καμπέρα να βοηθά το Τουβάλου σε περιπτώσεις εισβολής ή φυσικής καταστροφής. Για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί από τις δύο χώρες.

#UPDATE Citizens of the climate-threatened Pacific nation Tuvalu will get "special rights" to live and work in Australia under a landmark treaty unveiled by the two countries.

Unveiling a compact that includes freedom of movement and defence guarantees, prime ministers Anthony… pic.twitter.com/ONrEscmfGs

— AFP News Agency (@AFP) November 10, 2023