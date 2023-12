Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζακ Ντελόρ

Σε ηλικία 98 ετών απεβίωσε ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο «πατέρας» του ευρώ και προσωπικότητα της γαλλικής Αριστεράς, Ζακ Ντελόρ.

«Πέθανε στον ύπνο του σήμερα το πρωί (Τετάρτη) στο σπίτι του στο Παρίσι», δήλωσε η Μαρτίν Ομπρί, δήμαρχος της πόλης Λιλ.

Ο Ντελόρ διετέλεσε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τρεις θητείες, από τον Ιανουάριο του 1985 έως το τέλος του 1994. Εργάστηκε στην Τράπεζα της Γαλλίας, ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, ενώ είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής.

Έχοντας διατελέσει υπουργός Οικονομικών υπό την προεδρία του Φρανσουά Μιτεράν (1981-1984), ο Ντελόρ γκρέμισε τις ελπίδες της Αριστεράς αρνούμενος να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 1995 στη Γαλλία, ενώ εμφανιζόταν ως το μεγάλο φαβορί στις δημοσκοπήσεις.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μετέδωσε πρώτο τον θάνατο του Ντελόρ, επικαλούμενο την κόρη του.

Με ανάρτησή του στο X, ο Εμανουέλ Μακρόν τονίζει: «Ένας πολιτικός με γαλλικό πεπρωμένο. Αστείρευτος δημιουργός της Ευρώπης μας. Αγωνιστής της ανθρώπινης δικαιοσύνης.

Ο Ζακ Ντελόρ ήταν όλα αυτά.

Η αφοσίωσή του, τα ιδανικά του και η ευθύτητά του θα μας εμπνέουν πάντα. Χαιρετίζω το έργο και τη μνήμη του και συμμερίζομαι τη θλίψη της οικογένειάς του».

Homme d’État au destin français.

Inépuisable artisan de notre Europe.

Combattant pour la justice humaine.

Jacques Delors était tout cela.

Son engagement, son idéal et sa droiture nous inspireront toujours. Je salue son œuvre et sa mémoire et partage la peine de ses proches. pic.twitter.com/3D5FBvdduh

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 27, 2023