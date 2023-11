OpenAI: Απέλυσαν τον Altman με βιντεο- κλήση και τώρα παραιτούνται οι ερευνητές κάνοντας λόγο για «πραξικόπημα»

Τουλάχιστον 3 κορυφαίοι ερευνητές της OpenAI έχουν παραιτηθεί μετά την απολύτως αιφνιδιαστική απόλυση του CEO, Sam Altman, μεταδίδει το The Information, επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές.

Ο Altman, ο οποίος ήταν εκ των συνιδρυτών της OpenAΙ και είχε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την προώθηση του ChatGPT, δεν είχε καμία ένδειξη για αυτό που ετοιμάζονταν να κάνουν 4 μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Πλήρη άγνοια είχε και ο πρόεδρος του ΔΣ, ο οποίος χαρακτήρισε σοκαριστική την εξέλιξη και ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εταιρεία.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της απόλυσης, ο Jakub Pachocki, διευθυντής έρευνας της OpenAI, ο Aleksander Madry, επικεφαλής ομάδας που αναλύει τους κινδύνους της AI και ο Szymon Sidor, senior ερευνητής που ήταν στην εταιρεία από την ίδρυσή της, ενημέρωσαν ότι τους συνεργάτες τους ότι παραιτήθηκαν, σύμφωνα με το The Information.

Ο Altman είχε πρόσφατα επαινέσει τον Pachocki για τη συμβολή του στην ανάπτυξη του GPT-4, γράφοντας σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ότι η «συνολική ηγεσία και το τεχνικό όρμα του Jakub Pachocki στην προσπάθεια εκπαίδευσης του chatbot ήταν αξιοσημείωτη. Δεν θα φτάναμε σε αυτό το αποτέλεσμα χωρίς εκείνον».

Να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος Greg Brockman σε ανάρτησή του στο Twitter, ανακοίνωσε επισήμως την παραίτησή του: «Είμαι τόσο περήφανος για τα όσα εχουμε χτίσει μαζί από την έναρξη της εταιρείας στο διαμέρισμά μου πριν από 8 χρόνια, αλλά με βάση τα σημερινά νέα, παραιτούμαι».

After learning today’s news, this is the message I sent to the OpenAI team: https://t.co/NMnG16yFmm pic.twitter.com/8x39P0ejOM

Ο Brockman είπε πως το βράδυ της Πέμπης ο Sam έλαβε ένα μήνυμα από τον Ilya Sutskever στο οποίο του ζητούσε να μιλήσουν διαδικτυακά το μεσημέρι της Παρασκευής. Όταν άρχισε η βιντεοκλήση στο Google Meet ο Sam είδε ότι ήταν παρόντα όλα τα μέλη του ΔΣ πλην του Greg Brockman. Ο Sutskever, σύμφωνα πάντα με την εκδοχή του Brockman, είπε στον Altman ότι απολύεται και ότι σύντομα θα ανακοινωθεί η απόφαση και επισήμως.

Sam and I are shocked and saddened by what the board did today.

Let us first say thank you to all the incredible people who we have worked with at OpenAI, our customers, our investors, and all of those who have been reaching out.

We too are still trying to figure out exactly…

— Greg Brockman (@gdb) November 18, 2023