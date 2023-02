Ο νέος εχθρός του Έλον Μασκ: Ένας στρατός από καλά bots

Βομβαρδίζουν με spam, εξαπατούν, αποπλανούν, διαδίδουν ψέματα και διχάζουν. πλανούν. Και δεν αρέσουν σε κανέναν. Αυτή είναι η εικόνα που έχει κάποιος στον νου όταν ακούει για bots στο Twitter. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι όλα τα bots του Twitter το ίδιο. Κάποια ενημερώνουν, διασκεδάζουν, μας κάνουν να σκεφτούμε ή να χαμογελάσουμε. Όταν δημοσιεύουν ειδοποιήσεις για φυσικές καταστροφές, όπως το @EarthquakeBot, προσφέρουν δημόσια υπηρεσία.

Όταν μοιράζονται αξιολάτρευτες φωτογραφίες ζώων, όπως το @PossumEveryHour, μπορεί να είναι ένοχη απόλαυση. Και τα καλύτερα από αυτά τα παράξενα γοητευτικά αυτοματοποιημένα ρομπότ παρέχουν μεγαλύτερη αξία από τους περισσότερους λογαριασμούς που διαχειρίζονται πραγματικοί άνθρωποι.

«Ποιος δεν αγαπά μια χούφτα bots που υπόσχονται να μην ξεσηκωθούν εναντίον μας;» είχε ρωτήσει κάποτε το ίδιο το Twitter. Η απάντηση; Ο Έλον Μασκ.

Υπό τον έλεγχό του, το Twitter πέρασε τις τελευταίες εβδομάδες σε έναν περίεργο αγώνα για το μέλλον των bots, όπως γράφει σε εκτενές άρθρο της η Wall Street Journal. Η μάχη ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες, όταν το Twitter είπε ξαφνικά στους προγραμματιστές ότι θα αρχίσει να χρεώνει για την πρόσβαση στα συστήματα που χρειάζονται για να λειτουργήσουν τα bots τους, κάτι που ήταν σαν να ζητούσε από τους ανθρώπους να πληρώσουν για οξυγόνο.

Starting February 9, we will no longer support free access to the Twitter API, both v2 and v1.1. A paid basic tier will be available instead 🧵

Η πολιτική θα εφαρμοζόταν ακόμη και για τα φιλικά bots που έχουν προγραμματιστεί να μοιράζονται ενδιαφέρουσες και πρακτικές πληροφορίες. Αλλά όπως συμβαίνει στο σκληροπυρηνικό Twitter του Elon Musk, η απόφαση δεν κράτησε πολύ. Προκλήθηκε τέτοιος σάλος για κάτι που φαινόταν ότι ήταν μια κατάφωρη αρπαγή μετρητών που η εταιρεία έκανε πίσω και αυτά τα bots γλίτωσαν.

Η περίπτωση αυτή είναι ενδεικτική του χάους που επικρατεί στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης από τότε που ανέλαβε τα ηνία του ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη.

«Παρακαλώ σημειώστε ότι το Twitter θα κάνει πολλά ανόητα πράγματα τους επόμενους μήνες», έγραψε τον περασμένο Νοέμβριο, λίγο αφότου έκλεισε οριστικά το σίριαλ της εξαγοράς του αγαπημένου του μέσο έναντι 44 δισ. δολαρίων. «Θα κρατήσουμε ό,τι λειτουργεί και θα αλλάξουμε ό,τι δεν λειτουργεί».

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months.

We will keep what works & change what doesn’t.

— Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2022