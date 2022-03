Ηλεκτροκίνηση: Μεγάλη συμφωνία nrg - METRO για την ανάπτυξη δικτύου φορτιστών αυτοκινήτων

Σε μία μεγάλη συμφωνία προχώρησαν δύο πρωτοπόρες εταιρείες στο χώρο τους, η nrg και η METRO, για τη δημιουργία εκτεταμένου δικτύου φορτιστών ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων σε καταστήματα My market και METRO Cash & Carry.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία αποτελεί ορόσημο και αφορά σε μια επένδυση που αγγίζει τα 2 εκατ. ευρώ, ενώ περιλαμβάνει την εγκατάσταση, λειτουργία, και συντήρηση του δικτύου με την τοποθέτηση 500 φορτιστών incharge από την nrg σε 250 σημεία (καταστήματα My market και METRO Cash & Carry).

Η συνεργασία αυτή συμβάλλει στην ενίσχυση και εμπέδωση της κουλτούρας για νέες και πιο καθαρές μορφές μετακίνησης, καθώς οι καταναλωτές θα μπορούν να εκμεταλλεύονται το χρόνο που περνούν κάνοντας τις αγορές τους στα καταστήματα των δύο αλυσίδων για να φορτίσουν απρόσκοπτα το όχημά τους.

Η METRO, σημειώνει ότι αποτελεί μία εταιρεία που εδώ και χρόνια πρωτοπορεί, δεν εφησυχάζει και έχει θέσει ως προτεραιότητα, τη λειτουργία της σύμφωνα με τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, εμπιστεύτηκε την nrg, το μοναδικό πάροχο που κάνει το ταξίδι της ηλεκτροκίνησης πραγματικότητα σε όλη τη χώρα, σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο και σε δίκτυα κατανάλωσης και παροχής υπηρεσιών.

«Κοιτώντας στο μέλλον, με οδηγό την καινοτομία και την ανάπτυξη, οι δύο εταιρείες ξεκινούν μια σταθερή και πολυετή συνεργασία που φέρνει την ηλεκτροκίνηση μέσω του δικτύου incharge ακόμα πιο κοντά σε όποιον την επιλέγει ως τρόπο μετακίνησης σήμερα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η nrg, μέλος του Ομίλου Motor Oil, αποτελεί έναν ολοκληρωμένο πάροχο ενέργειας. Εκτός από ρεύμα και φυσικό αέριο, παρέχει ολοκληρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες για τους καταναλωτές, βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους. Τους παρέχει την δυνατότητα να μετατρέψουν το σπίτι τους σε πιο «έξυπνο» τόσο μέσα την εφαρμογή allSmart Home όσο και από τις συσκευές που διαθέτει στα καταστήματα της. Με την υπηρεσία nrg photovoltaic και το nrg green, οι πελάτες της όχι μόνο μειώνουν τα κόστη, στηρίζουν παράλληλα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Είναι η μοναδική εταιρεία ενέργειας που κάνει το ταξίδι της ηλεκτροκίνησης πραγματικότητα, καθώς το δίκτυο φόρτισης της, το incharge, σε συνεργασία με τα πρατήρια του Ομίλου Motor Oil, Shell και AVIN, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφορτιστών στο εθνικό οδικό δίκτυο και στους αυτοκινητοδρόμους. Οι φορτιστές του δικτύου incharge ανήκουν στους πλέον προηγμένους φορτιστές στην Ευρώπη, ικανοί να φορτίσουν ένα ηλεκτροκίνητο όχημα έως και στο 80% της δυναμικής του, σε λιγότερο από μισή ώρα.

Λίγα λόγια για τη METRO

Σύμφωνα με την εταιρεία, η METRO AEBE είναι μια 100% ελληνική εταιρεία με οικογενειακή μετοχική σύνθεση. Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της, καινοτομεί εισάγοντας πρωτοπόρες πρακτικές στην ελληνική αγορά. Διαθέτει δύο αλυσίδες καταστημάτων: τα καταστήματα χονδρικής METRO Cash & Carry, με 50 καταστήματα σε όλη την χώρα και τα καταστήματα λιανικής My market, με 231 σημεία λιανικής πώλησης. Τον Ιανουάριο του 2020, η εταιρεία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα (BEST VALUE για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) στην Κύπρο. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 11.500 εργαζόμενους, γεγονός που την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες πανελλαδικά.