Epsilon Net: Αύξηση τζίρου 148% το εννεάμηνο του 2021

Σε 28,56 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Epsilon Net το εννεάμηνο του 2021 έναντι 11,50 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 148%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 7,83 εκατ. ευρώ έναντι 2,47 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020, (+217%), ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 354% ανερχόμενα σε 5,53 εκατ. ευρώ έναντι 1,22 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2020.

Σύμφωνα μα σχετική ανακοίνωση, στα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου 2021 ενοποιούνται πλήρως τα αποτελέσματα των Data Communication & Technolife, καθώς και τα αποτελέσματα της νεοϊδρυθείσας Epsilon Singular Logic (με βάση την ολοκλήρωση στις 14/7/2021 σε νομικό επίπεδο της διαδικασίας διάσπασης και εισφοράς του αντίστοιχου κλάδου από την Singular Logic). Τα αποτελέσματα της νεοαποκτηθείσας εταιρίας IQom με εξειδίκευση στον τομέα του Retail συμμετέχουν στα αποτελέσματα του Ομίλου από την 14/9/2021 (ημερομηνία εξαγοράς της εταιρίας) και μετά.

Η ρευστότητα του Ομίλου παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης νέων επιχειρηματικών κινήσεων και αξιοποίησης επενδυτικών ευκαιριών, κινούμενη σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 18,12 εκατ. ευρώ), παρά τις σημαντικές εξαγορές που έχουν εξοφληθεί πλήρως κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2020 και του πρώτου εννεαμήνου του 2021, ύψους πάνω από 18 εκατ. ευρώ (Data Communication, SingularLogic, Technolife, iQom). Περαιτέρω, κατά το εννεάμηνο του 2021 ενισχύθηκαν σημαντικά και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου (+69,7%) τα οποία ανήλθαν σε 34,04 εκατ. ευρώ.

Ο Ιωάννης Μίχος, Ιδρυτής του Ομίλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος της Epsilon Net σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, δήλωσε: «Διανύοντας τους τελευταίους μήνες του 2021, μια χρονιά ορόσημο για τον όμιλό μας, νιώθω ότι πετύχαμε να θέσουμε τις βάσεις για έναν νέο δημιουργικό κύκλο με έντονα αναπτυξιακούς ρυθμούς.

Ο πρωταγωνιστικός μας ρόλος στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ιδιωτικού Τομέα, αποδεικνύεται καθημερινά από την αποδοχή όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών που αναπτύξαμε για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την προσαρμογή των επιχειρήσεων στο myDATA αλλά και από την εξαιρετική πορεία των Web εφαρμογών της σειράς EpsilonSMARΤ. Ο Όμιλος είναι στην πιο ώριμη στιγμή του, σε σχέση με την εμπειρία & την τεχνογνωσία των ανθρώπων μας, με το επίπεδο τεχνολογικών επιλογών και τις διαρκείς επενδύσεις μας και σε σχέση με τη συνεχώς αυξανόμενη δυναμική του για το μέλλον.

Στη μεγάλη οικογένεια των εταιριών του Ομίλου Epsilon Net, με οδηγό την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, το εταιρικό όραμα και την προσήλωση στους πελάτες μας, συνεχίζουμε με συνέπεια και συνέχεια όλοι μαζί να δημιουργούμε την επόμενη μέρα. Χτίζουμε μεθοδικά ένα όμιλο που βασίζεται στο all in one solution δημιουργώντας μια δυνατή σχέση συνεργασίας με τους πελάτες μας. Συμβάλλουμε αποφασιστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Στόχος μας είναι να έχουμε το εταιρικό μέγεθος που να εμπνέει ασφάλεια στους πελάτες μέσα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και τεχνολογικό περιβάλλον με τις αλλεπάλληλες νομοθετικές αλλαγές αλλά ταυτόχρονα να διατηρούμε την ευελιξία να βλέπουμε προσωπικά τις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά. Στρατηγική μας παραμένει να παράγουμε καθημερινά αξία για τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας. Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2021, μας επιβραβεύουν και μας δίνουν τη δύναμη και την ευθύνη να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία ως ο μεγαλύτερος όμιλος λογισμικού για επιχειρήσεις στην Ελλάδα».