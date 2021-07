Στον Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη το βραβείο Ευκράντη 2020 «Συνολικής προσφοράς στη Ναυτιλία»

Στον Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη, πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενίδου και Ναυτιλιακό Πρεσβευτή Καλής Θελήσεως του ΙΜΟ στην Ελλάδα, απονεμήθηκε φέτος το Βραβείο Ευκράντη 2020 «Συνολικής Προσφοράς στη Ναυτιλία».

Τα βραβεία Ευκράντη διοργανώνονται κάθε χρόνο από τα «Ναυτικά Χρονικά» και αναδεικνύουν τους πρωταγωνιστές της Ναυτιλίας. Φέτος η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Ιουλίου, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Η επιτροπή κριτών, τα μέλη της οποίας αντιπροσωπεύουν τα ναυτιλιακά γράμματα, την ακαδημαϊκή έρευνα, την εξειδικευμένη ενημέρωση και, βεβαίως, το ναυτιλιακό επιχειρείν, επέλεξε όσους αρίστευσαν το 2020 σε θάλασσα και στεριά. Ανάμεσά τους ο Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, ο οποίος τιμήθηκε για την συνολική προσφορά του στη Ναυτιλία. Η πορεία του Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη στη Ναυτιλία ξεκινά τον 1976, από τη θέση του στελέχους των επιχειρήσεων Ευγενίδη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Οικονομικό της Νομικής Αθηνών και στην Οικονομία των Μεταφορών (MSc Transport Εconomics) στο PCL του Λονδίνου, ενώ το 1995 αναλαμβάνει την θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Από το 2005 ενεργοποιείται στην ακτοπλοΐα, συνεχίζοντας ταυτόχρονα την προσφορά του ομίλου και στην ποντοπόρο ναυτιλία.

Παράλληλα χαρακτηρίζεται από τη δυναμική στάση του στις διαδικασίες εκπροσώπησης του ελληνικού εφοπλισμού. Το 1996 εκλέγεται για πρώτη φορά μέλος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και από το 2003 έως το 2012 υπηρετεί την ΕΕΕ από τη θέση του Ταμία. Έχει εκπροσωπήσει την ΕΕΕ στον διεθνή οργανισμό UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) και είναι ταυτόχρονα μέλος του Chartered Institute of Transport and Logistics M.C.I.T. και του Institute of Chartered Shipbrokers.

Το 2015 βραβεύεται από την Ακαδημία Αθηνών για την πρότυπη λειτουργία του Πλανηταρίου του Ιδρύματος Ευγενίδου, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα εξοπλισμένα ψηφιακά πλανητάρια στον κόσμο.

Για το έργο που προσφέρει σταθερά εδώ και δεκαετίες το Ίδρυμα Ευγενίδου στον τομέα της τεχνικής και ειδικότερα της ναυτικής εκπαίδευσης, ο Λεωνίδας Δημητριάδης‐Ευγενίδης αναγορεύθηκε τον Ιούνιο του 2018 Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Από τον Μάιο του 2018, ο Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης είναι Ναυτιλιακός Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως του IMO στην Ελλάδα. Στόχος του από τη θέση αυτή είναι η ενημέρωση και η προσέλκυση των νέων στα ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα, καθώς και η ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από μία τέτοια επαγγελματική επιλογή. Ο Πρεσβευτής του ΙΜΟ επιδιώκει επίσης να προσελκύσει νέα ακροατήρια και να εμπνεύσει μία νέα γενιά επαγγελματιών του κλάδου.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής των Βραβείων Ευκράντη αναγνώρισαν στον Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη την άριστη διαχείριση του Ιδρύματος Ευγενίδου, με τη διοργάνωση πληθώρας επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων, καθώς και τη στήριξη με κάθε τρόπο της ναυτικής και τεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Τα λόγια του «Στηρίζουμε και στηριζόμαστε στη νέα γενιά της πατρίδας μας» αποκαλύπτουν, σύμφωνα με την κριτική επιτροπή των βραβείων, τη σχέση που έχει αναπτύξει τόσο o ίδιος, όσο και το Ίδρυμα Ευγενίδου με τους νέους ανθρώπους της Ελλάδας: μια σχέση με βαθιές ρίζες στο παρελθόν, σταθερό παρόν και ελπιδοφόρο μέλλον. Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η συνεισφορά του στη σύγχρονη στρατηγική του Ιδρύματος, η οποία αντανακλά τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας σε θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

H επιτροπή τον τιμά για το πολυσχιδές και ανιδιοτελές έργο του, το οποίο τον καθιστά άξιο συνεχιστή του οράματος του εθνικού ευεργέτη Ευγένιου Ευγενίδη, της αδερφής του Μαριάνθης Σίμου, καθώς και του Νικόλαου Βερνίκου-Ευγενίδη.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, φανερά συγκινημένος, ευχαρίστησε τα «Ναυτικά Χρονικά», διοργανωτή του θεσμού των Βραβείων Ευκράντη, και προσωπικά τον Ηλία Μπίσια, καθώς και τα μέλη της κριτικής επιτροπής για την τιμή προς το πρόσωπό του. «Σας ευχαριστώ για την τιμή της βράβευσης, σας ευχαριστώ για τα τόσο όμορφα λόγια σας, όμως πάνω από όλα σας ευχαριστώ, που είστε μέλη της ελληνικής ναυτικής οικογένειας και μαζί πλέουμε προς το αύριο» ανέφερε και συμπλήρωσε:

«Πάντα θεωρούσα ότι είναι αυτονόητο ό,τι από όποιο πόστο και αν βρίσκεσαι στην ζωή, έχεις την υποχρέωση να προσφέρεις στον τόπο σου. Οι μέντορές μου σ' αυτόν τον δρόμο ζωής δεν ήταν άλλοι από την οικογένειά μου, τον θείο μου Νίκο Βερνίκο-Ευγενίδη, τη μητέρα μου, τον πατέρα μου. Σε αυτούς χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ» είπε.

«H Ναυτιλία στην Ελλάδα έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Κι έχω εμπιστοσύνη στη νέα γενιά για αυτό το αύριο» τόνισε ο Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης.